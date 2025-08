Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına en az 120 milyon Euro (yaklaşık 5.7 milyar TL) girecek.

Öte yandan Fenerbahçe, Chobani ile imzalanan stadyum ve forma sponsorluğu sözleşmesi özelinde bir gala düzenlendi. Organizasyona Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Chobani yöneticilerinin yanı sıra iş, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasıyla ilgili barkovizyon gösteriminin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya birer konuşma yaptı.

“Sayın Murat Ülker ve Ülker Grubu’na, her daim bizlerle omuz omuza yürüdüğü, çok verimli ve etkin bir iş birliğini test ettiği için canıgönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki Fenerbahçeliler. Sadece stat sponsorluğu değil, pek çok konuda Fenerbahçemize canıgönülden aynı Hamdi Ulukaya’da olduğu gibi saf duygularla destek vermektedirler. Chobani ve Fenerbahçemiz arasında yapılan anlaşma Türkiye’de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek montanlı stratejik iş birliklerinden biridir. Gururla söyleyebiliyoruz ki bu anlaşma Avrupa’nın da stat sponsorlukları konusunda en yüksek montanlı anlaşmalarından biri olup bizim için çok kısa bir sürede ikinci rekor sponsorluk açıklamamıza vesile oldu. İlk sponsorluğumuzu ekipman veya teknik sponsorluk denen Adidas’la yaptığımız 5 yılı kapsayan ve tüm kadın-erkek altyapı dahil takımlarımızı kapsayan anlaşmamızdı. Bu sponsorluk anlaşmamız da kendi alanında ülkemiz için rekor bir anlaşma oldu."

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN KISA SÜRE İÇİNDE ÇIKACAĞIZ"

"Bu anlaşmayı kırdırıp aynen 2014’te olduğu gibi anlaşmadan hemen yarın çıkabilirdik. Ama biz bizden sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için biz her sene bu bedeli alacağız. Yani bunu kırdırmayacağız geçen anlaşmada olduğu gibi. Ama Bankalar Birliği’nden çıkmamıza da ramak kaldı. 340 küsürlerden 69 milyon Euro’ya indirebildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız. Niye çıkmamız önemli? Zira son 3 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü’nün her bir her bir kuruş gelirinin -netten değil, brütten- %50’si bankalara kalmaktadır. Ve yayın gelirlerinin 4’te 1’e indiği ekonomik koşullarda kurların, faizlerin malûm hali, futbolcu vergilerinin 15’ten %40’a çıktığı, arada bir de pandeminin girdiği bununla beraber ülkedeki ekonomik koşulları bir araya getirdiğimizde bir de üstüne %50 gelirimizin bankalara kaldığı bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkarmak, takım değerimizi 75 milyon Euro’lardan 240 milyon Euro’lara çıkarmak takdir edersiniz ki kolay bir konu değil. Bunu yapmamızı sağlayan da hem yöneticilerimizin fedakarlığı ama çok daha önemlisi sponsorlarımızın Fenerbahçe’ye olan inancı, sevdası ve bonkörlüğüdür. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

"Hamdi Bey’in sosyal sorumluluk hassasiyeti ve Fenerbahçe’nin bir spor kulübünden fazlası olarak Türkiye’nin konularına hassasiyetle yaklaşması, inşallah pek çok kız çocuğumuza da büyük faydalar sağlayacaktır. Bu iş birliğimizin en önemli unsurlarından biri de Fenerbahçe ve Chobani olarak beraber karar vereceğimiz, herhalde tahmin ediyorum kız çocuklarına yönelik olacak bir sosyal sorumluluk projesine 1 milyon dolar her sene aktarılacaktır. Spor dışında ülkemizin ihtiyaçları, hassasiyetleri konusunda sadece Fenerbahçe için değil tüm Türk halkı için hiç çekinmeden inandığı değerler ve ilkeler doğrultusunda pozisyon alabilecek bir kulüp olduğumuzu biz defalarca gösterdik. Dolayısıyla Hamdi Bey’in sosyal sorumluluk hassasiyeti ve Fenerbahçe’nin bir spor kulübünden fazlası olarak Türkiye’nin konularına hassasiyetle yaklaşması, inşallah pek çok kız çocuğumuza da büyük faydalar sağlayacaktır. Fenerbahçe global bir marka olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Fenerbahçemiz artık sahada sadece değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyoner iş birliklerinde de Türkiye’nin öncü bir spor kulübüdür."

HAMDİ ULUKAYA: FENERBAHÇE BENİ TEKRAR KÖKLERİME BAĞLADI

"Fenerbahçe Spor Kulübü, beni evime getirdi, tekrar köklerime bağladı. Sizinle bir arada olmaktan dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu süreci başlatan, yürüten ve başarıyla tamamlayan Başkan Ali Koç’a özellikle teşekkür ederim. Ayrıca Türkiye’nin en parlak yöneticilerinden biri olarak gördüğüm Sayın Burak Bey, üstün pazarlık yetenekleriyle Chobani ekibimizdeki tüm yöneticiler üzerinde derin bir etki bıraktı."