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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca geri sayıma geçti: Dönüş tarihi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca geri sayıma geçti: Dönüş tarihi belli oldu!

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, sahalara dönmek için gün sayıyor. Brezilyalı oyuncunun, 1 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 14:23 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:23
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        Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; Talisca’nın bir hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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        Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun tedavisinde 3 hafta geride kaldı.

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        Brezilyalı oyuncunun tedavisi titiz bir şekilde sürdürülüyor.

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        Talisca’nın da bu süreçte ekstra çalışmalar yaptığı ve bir an önce sahalara dönmek istediği öğrenildi.

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        Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılmıştı. 23 maçta forma giyen Talisca, 16 kez 11’de görev aldı ve 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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