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        Haberler Dünya Son dakika: Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor | Dış Haberler

        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor

        Rusya Devlet Başkanı Putin, "Barış görüşmelerinden hayal kırıklığına uğramış olanlar varsa, bu şişirilmiş beklentilerden kaynaklanıyor" diyerek ABD Başkanı Trump'a mesaj gönderdi. Putin, "Birliklerimiz Ukrayna'daki tüm cephe hattı boyunca ilerliyor" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 14:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:04
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        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
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        Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

        Rus ordusunun Ukrayna'daki tüm cephelerde ilerlediğini söyleyen Putin, "Batı'nın şimdi tek bir tutkusu var: Ne pahasına olursa olsun ilerleyişimizi durdurmak" dedi.

        Kalıcı bir barışa ihtiyaçları olduğunu ve bu durumun Avrupa'nın güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğuna katıldığını belirten Putin, "Umarım Rusya ve Ukrayna uzlaşma şartlarını görüşmek üzere ortak çalışma grupları kurabilir. Ayrıca barış görüşmelerinden hayal kırıklığına uğramış olanlar varsa, bu şişirilmiş beklentilerden kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

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        ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Ukrayna'yla barış müzakerelerinde sonuç alamamasının ardından Putin'le olan bağını kopardığını ve Rusya'ya yaptırım uygulamamak için 10 gün süre verdiğini söylemişti.

        Ukrayna ile görüşmelerin devam edeceğini umduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini belirtti.

        Ayrıntılar geliyor...

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