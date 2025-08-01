Spor yazarları Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk mağlubiyetini değerlendirdi: Tam bir fiyasko!

"TAM BİR FİYASKO"

ERCAN TANER: Kötü futbol oynama anlamında her sezon üstüne koyan bir takım olabilir mi? Evet, oluyormuş, bunu da gördük.… Böyle durağan oynayan takımda umutlu olduğum Abraham ve Rafa Silva gibi iyi olan oyuncular da maalesef kayboldular. Teknik direktör yeme makinası oldu bu oyuncu topluluğu. Bir an önce birçoğunun biletinin kesilmesi şart. Bu işin mazereti kalmadı. Shakhtar ikinci devrenin büyük bölümünde tempo sunu düşürmeseydi yine facia bir sonuç ortaya çıkardı. Dünkü maçta ortaya çıkan başka bir görüntü daha vardı. Takımın çoğu enteresan bir şekilde fizik olarak bitikti. Sezon başında yorgunluk bazen olabilir ama bu kadar fazla olması çok şaşırtıcı. Sezon başlayana kadar kaç transfer yapılabilir? Eğer daha çok vakit kaybedilirse bir yıla daha yazık olacak, bu belli oldu. [SÖZCÜ]