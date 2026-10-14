Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meloni, ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi

        Meloni, ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Rusya arasında varılan dizel anlaşmasını, "çok riskli bir tercih" olarak değerlendirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 22:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi

        Meloni, 15-16 Ekim'de Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde İtalyan Parlamentosunun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde, zirve gündemindeki konular ile uluslararası gündeme ilişkin konuşma yapıp parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

        Başbakan Meloni, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konulardan olan artan enerji maliyetlerinin rekabet güçlerini etkilediğini dile getirerek, bununla kimsenin tek başına mücadele edemeyeceğini, dolayısıyla koordineli ve hızlı bir yanıt gerektiğini söyledi.

        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasına da değinen Meloni, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan Rus dizeline ilişkin anlaşma, çok riskli bulduğum tercihtir. Akaryakıt fiyatlarındaki keskin artışın başlıca nedeni Ukrayna'daki savaş değil, İran'daki savaştır." diye konuştu.

        REKLAM

        Meloni, bu tercihin sonucunun ne olacağının belirsiz, dolayısıyla risklerinin açık olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Rusya'nın bombaları, Ukrayna şehirlerine düşmeye devam ederken Moskova'nın meşruiyet kazanması, savaşı finanse etmek için yeni gelir elde etmesi ve yaptırımların bir baskı aracı olarak kullanılmasının örtük biçimde zayıflatılması söz konusu olabilir. Bunlar göz ardı edemeyeceğimiz unsurlar. Üstelik bu durum; (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i müzakere masasına oturmaya zorlamak amacıyla ABD de dahil olmak üzere Batılı ülkelerin bugüne kadar attığı adımlarla çelişiyor."

        REKLAM

        Hükümetinin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Meloni, sivillere özel önem vererek Kiev'e desteğin, Moskova'ya baskı yapılmasının ve de Avrupa-Atlantik ittifakının kendileri için temel direkler olmaya devam ettiğini aktardı.

        İtalya Başbakanı, ayrıca savaşın sona erdirilmesi çabalarında Avrupa'nın daha güçlü bir rol oynaması çağrısında bulunarak, müzakerelerde Avrupa'nın tek bir sesle konuşmasını sağlamak amacıyla AB üyesi devletlerden, 27 ülkenin tamamından yetki almış, "sözü geçen" bir temsilci atamalarını istedi.

        Fransa, Almanya ve İngiltere'nin oluşturduğu "E3" grubunu da eleştiren Meloni, "Eğer, ünlü E3 formatında, tek başlarına hep birlikte yapabileceğimizden daha iyisini yapabileceklerine inanıyorlarsa o zaman en azından bunu herkes adına ve herkesin verdiği resmi bir yetkiyle yapmalılar." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Meloni, şunları kaydetti:

        "İsrail'in güvenliği sorgulanamaz. İsrail ile açık bir diyalog kanalının sürdürülmesinin gerekli olduğuna inanmaya devam ediyorum. Bunun ötesinde, İsrail'in güney Lübnan, Suriye ve Gazze'deki devam eden varlığından endişe duyuyoruz. Batı Şeria'da Filistin halkı üzerinde dayanılmaz bir baskıya tanık oluyoruz. Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer ortaklarla yazdığımız gibi, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri yasa dışıdır. İlhakı ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini destekleyenlere şiddetle karşıyız."

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahmutbey-Habipler yolunda su baskını: Adeta trafik durdu

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik adeta durma noktasına geldi. Bölgedeki trafik yoğunluğu böyle görüntülendi.(İHA)

        #Meloni
        #ABD
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!