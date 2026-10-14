Meloni, ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi

Meloni, 15-16 Ekim'de Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde İtalyan Parlamentosunun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde, zirve gündemindeki konular ile uluslararası gündeme ilişkin konuşma yapıp parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Meloni, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konulardan olan artan enerji maliyetlerinin rekabet güçlerini etkilediğini dile getirerek, bununla kimsenin tek başına mücadele edemeyeceğini, dolayısıyla koordineli ve hızlı bir yanıt gerektiğini söyledi.

ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasına da değinen Meloni, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan Rus dizeline ilişkin anlaşma, çok riskli bulduğum tercihtir. Akaryakıt fiyatlarındaki keskin artışın başlıca nedeni Ukrayna'daki savaş değil, İran'daki savaştır." diye konuştu.

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Meloni, bu tercihin sonucunun ne olacağının belirsiz, dolayısıyla risklerinin açık olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın bombaları, Ukrayna şehirlerine düşmeye devam ederken Moskova'nın meşruiyet kazanması, savaşı finanse etmek için yeni gelir elde etmesi ve yaptırımların bir baskı aracı olarak kullanılmasının örtük biçimde zayıflatılması söz konusu olabilir. Bunlar göz ardı edemeyeceğimiz unsurlar. Üstelik bu durum; (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i müzakere masasına oturmaya zorlamak amacıyla ABD de dahil olmak üzere Batılı ülkelerin bugüne kadar attığı adımlarla çelişiyor."

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Hükümetinin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Meloni, sivillere özel önem vererek Kiev'e desteğin, Moskova'ya baskı yapılmasının ve de Avrupa-Atlantik ittifakının kendileri için temel direkler olmaya devam ettiğini aktardı.

İtalya Başbakanı, ayrıca savaşın sona erdirilmesi çabalarında Avrupa'nın daha güçlü bir rol oynaması çağrısında bulunarak, müzakerelerde Avrupa'nın tek bir sesle konuşmasını sağlamak amacıyla AB üyesi devletlerden, 27 ülkenin tamamından yetki almış, "sözü geçen" bir temsilci atamalarını istedi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin oluşturduğu "E3" grubunu da eleştiren Meloni, "Eğer, ünlü E3 formatında, tek başlarına hep birlikte yapabileceğimizden daha iyisini yapabileceklerine inanıyorlarsa o zaman en azından bunu herkes adına ve herkesin verdiği resmi bir yetkiyle yapmalılar." ifadesini kullandı.

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Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Meloni, şunları kaydetti:

"İsrail'in güvenliği sorgulanamaz. İsrail ile açık bir diyalog kanalının sürdürülmesinin gerekli olduğuna inanmaya devam ediyorum. Bunun ötesinde, İsrail'in güney Lübnan, Suriye ve Gazze'deki devam eden varlığından endişe duyuyoruz. Batı Şeria'da Filistin halkı üzerinde dayanılmaz bir baskıya tanık oluyoruz. Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer ortaklarla yazdığımız gibi, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri yasa dışıdır. İlhakı ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini destekleyenlere şiddetle karşıyız."

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır