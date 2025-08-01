Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği’nin İstanbul’da restorasyonda olan bazı camii ve saraylarda çimento içerikli ürünler tespit edildiği iddiasını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç değerlendirdi. Güleç "Çimento tespiti tarihi yapılarda değil, 1 ay önce ürün analiz aşamasında ortaya çıktı" dedi.

İstanbul’un hafızası olan Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı gibi tarihi yapılar uzun süredir restorasyonda. 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya Camii’nde ise iskeleler kuruldu restorasyon henüz başlamadı. Asırlardır ayakta duran inşaatlarında geleneksel Horasan harcının da kullanıldığı bu yapılarla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, yapıların restorasyonunda pahalı olduğu için doğal kireç yerine çimento şüphesini arttıran larnit maddesinin bulunduğunu belirtti. Tarihi yapılara zarar veren çimento içeriklerinin varlığı ya da yokluğu ise Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi KURAM Laboratuvarında test ediliyor.

TARİHİ YAPIYA ZARAR VEREN ÇİMENTO MİNERALİ 'LARNİT' ÇIKTI

İşte bu analizlerde bir firmaya ait numunede XRD analizinde çimento minerali ‘larnit’ tespit edildiği ortaya çıktı. Maddenin yapılarda kullanıldığı iddiası Dernek Başkanı Mimar Serhat Şahin’den geldi. Sultanahmet Camii Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç ise iddiayı kısmen doğruladı ama "Madde yapıların içinde değil, test aşamasında çıktı" dedi.