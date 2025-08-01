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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Tarihe çimento bulaştı mı? "Çimento yapıda değil analizde çıktı" | Son dakika haberleri

        Tarihe çimento bulaştı mı? "Çimento yapıda değil analizde çıktı"

        İstanbul'un simge yapıları arasında yer alan Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, yapılarda doğal kireç yerine çimento şüphesini arttıran larnit maddesinin bulunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.08.2025 - 12:52 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:53
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        Tarihe çimento bulaştı mı? 
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        Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği’nin İstanbul’da restorasyonda olan bazı camii ve saraylarda çimento içerikli ürünler tespit edildiği iddiasını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç değerlendirdi. Güleç "Çimento tespiti tarihi yapılarda değil, 1 ay önce ürün analiz aşamasında ortaya çıktı" dedi.

        İstanbul’un hafızası olan Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı gibi tarihi yapılar uzun süredir restorasyonda. 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya Camii’nde ise iskeleler kuruldu restorasyon henüz başlamadı. Asırlardır ayakta duran inşaatlarında geleneksel Horasan harcının da kullanıldığı bu yapılarla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

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        Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, yapıların restorasyonunda pahalı olduğu için doğal kireç yerine çimento şüphesini arttıran larnit maddesinin bulunduğunu belirtti. Tarihi yapılara zarar veren çimento içeriklerinin varlığı ya da yokluğu ise Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi KURAM Laboratuvarında test ediliyor.

        TARİHİ YAPIYA ZARAR VEREN ÇİMENTO MİNERALİ 'LARNİT' ÇIKTI

        İşte bu analizlerde bir firmaya ait numunede XRD analizinde çimento minerali ‘larnit’ tespit edildiği ortaya çıktı. Maddenin yapılarda kullanıldığı iddiası Dernek Başkanı Mimar Serhat Şahin’den geldi. Sultanahmet Camii Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç ise iddiayı kısmen doğruladı ama "Madde yapıların içinde değil, test aşamasında çıktı" dedi.

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        Güleç, çimento mineralinin Sultanahmet Camii ile Yıldız Sarayı restorasyonunda kullanılmadığını, Ayasofya Camii’nde ise restorasyon başlamadığı için söz konusu olmadığı söyledi. Güleç şöyle konuştu:

        "Aslında olay şu. Şirketler ürünlerini getiriyor. Analizleri KUDEM,KURAM gibi üniversite laboratuvarlarında analizini yaptırıyor. Biz de restorasyonlarda 'Burada çimento yoktur kullanabilirsiniz' denilen malzemeleri kullanıyoruz. Ama bunlar acaba şantiyeye geldiğinde ne durumda? Bunu belirlemek üzere bir çalışma yaptık vakıflar ile. Analizlere geçtik. Çimentonun olabileceğini gösteren bir mineral olabilir dediler. Bu durumda da yani eğer larnit çıkarsa uzun analizlere geçiyoruz."

        RESTORASYONLARDAKİ FİRMA SUİSTİMALLERİ

        Prof. Dr. Ahmet Güleç restorasyon ihalesine giren malzeme firmalarının geçmişte de benzer suiistimaller yaptığına dikkat çekti. Şaibeli ürünlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü kararıyla uzun analizlere de alındığını belirtti. Analizden sorunsuz geçen ürünlere geçmişte şantiyede çimento karıştırıldığını belirtti. Bu yüzden iddiayı gündeme getiren Mimar Serhat Şahin de Bilim Kurulu Üyesi Güleç de firmalara ait ürünlerin başka bağımsız laboratuvarlarda da testten geçmesi gerektiğini belirtiliyor.

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