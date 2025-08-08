İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin son durumu yerinde inceledi. Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, demiryollarının ise bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biri olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve Ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demiryolu ağlarıyla donattık. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik.”

2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan Türkiye’nin demiryolu uzunluğuna 2025 yılı itibariyle, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini belirten Bakan Uraloğlu, demiryolu ağı uzunluğunu yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye’yi Asya’dan Avrupa’ya uzanan demiryolu ağı ile merkez yaptıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, “Hayata geçirdiğimiz bu iki proaktif projeyle demiryolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol ülkemizin lojistik gücüne güç katıyor.” diye konuştu.

Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıkan iki trenin toplam 98 konteynerlik yükleriyle Halkalı İstasyonundan başarılı operasyonlarla Avrupa'ya devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın demiryolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında, çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Haziran ayında Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçen 120 kilometrelik Kırıkkale - Çorum hattının temelini atarak, bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçirdiklerini hatırlattı. Zengezur Koridoru kapsamında ise Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi için 2,4 milyar avroluk dış finansmanı temin ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da Karaman-Ulukışla, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri ve bizleri bir araya getiren Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Türkiye'nin lojistik gücünü artırmaya, rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.

10 İSTASYON İNŞA EDİLECEK Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara- Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Projemiz kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz" diye konuştu. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat, karayoluyla 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Tabi burada şu hususa da dikkat çekmek istiyorum; projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505 kilometre olarak ifade ediyoruz. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak." açıklamasında bulundu.

'YILDA 13.3 MİLYON YOLCU VE 90 MİLYON TON YÜK TAŞIYACAĞIZ' Uraloğlu, hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını kaydetti. Uraloğlu, "Az öncede belirttiğim üzere Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz." dedi. Söz konusu durumun, Afyon'un termal turizmine, Uşak ve Manisa'nın tarım ve sanayi gücüne, İzmir'in limanları ve turizm potansiyeline yepyeni bir ivme kazandıracağını kaydeden Uraloğlu, güzergâh üzerindeki şehirlerin, adeta birer inci gibi çelik raylarla birbirine bağlanacağını; ticaret, turizm ve kültürel etkileşimde altın bir çağ yaşamaya başlayacağını belirtti. POLATLI-AFYON HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Hızlı tren hattında Polatlı-Afyon arasındaki toprak işlerinin, viyadük, köprü ve tünel çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Kazı dolgu işlerinde yaklaşık yüzde 90-95 seviyelerine, köprü -viyadük işlerinde de yüzde 90, altgeçit köprüsü işlerinde yüzde 87, üstgeçit köprüsü işlerinde yüzde 90, menfez işlerinde yüzde 92 ve 6 bin 346 metrelik Bayat1, Bayat2, Köroğlu Tünellerinde ise yaklaşık yüzde 75 oranında ilerleme kaydettik." dedi.