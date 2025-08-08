Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak | Son dakika haberleri

        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak

        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 2. toplantısını yapacak. İçişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı'nın sunum yapacağı toplantı gizli oturum şeklinde olacak. Olası dinlemelerin önüne geçmek için jammer kullanılacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 08.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

        Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon üyelerine sunum yapacak. 20'şer dakika olarak planlanan sunumların süresi talep edilmesi halinde uzatılabilecek.

        SİNYAL KESİCİ JAMMER KULLANILACAK

        Üç ismin de özellikle silah bırakma sürecine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki son duruma dair bilgi verebileceği belirtiliyor.

        Tamamen basına kapalı ve gizli oturum şeklinde yapılacak toplantıda olası dinlemelere karşı tıpkı genel kurulda olduğu gibi sinyal kesici jammer kullanılacak. Toplantının tutanakları da paylaşılmayacak.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim?
        Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim?
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!