TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak

Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon üyelerine sunum yapacak. 20'şer dakika olarak planlanan sunumların süresi talep edilmesi halinde uzatılabilecek.

SİNYAL KESİCİ JAMMER KULLANILACAK

Üç ismin de özellikle silah bırakma sürecine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki son duruma dair bilgi verebileceği belirtiliyor.

Tamamen basına kapalı ve gizli oturum şeklinde yapılacak toplantıda olası dinlemelere karşı tıpkı genel kurulda olduğu gibi sinyal kesici jammer kullanılacak. Toplantının tutanakları da paylaşılmayacak.

Fotoğraflar: AA