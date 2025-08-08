Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor! Hafta sonu yangın riski en üst seviyede!

Çanakkale-Ezine-Biga arasında rüzgar kuzeydoğu yönden 70-80 km/saat anlık süratlere ulaşıyor. Rüzgarın en kuvvetli olacağı saatler yarın yine 11.00-23.00 saatleri arası, yani günün yarısında kuvvetli rüzgar var, gece yarısından sonra ise esinti 40-50 km/saat süratle kuvvetli esiyor.

Bu durum gelecek 5 gün pek değişmiyor, rüzgar Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İstanbul çevresinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmeyi sürdürecek. Hava sıcaklıkları gölgede 32°C, hafta sonu yangın riski yine en üst seviyede olacak.



Marmara ve Karadeniz ile İç Anadolu’yu serinleten (Meteorolojik bir yukarı seviye oluğu) hava ve yer yer oluşan yağmurlardan sonra, şimdi güneşli ve rüzgarlı günlere girdik. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege bu fırtınamsı havanın etkisinde olmaya devam edecek. Yeni yangınlar çıkmaması için doğada, açık alanda asla ateş yakmayalım.

İstanbul’da yağış, bugün beklenen kadar yağmadı, şehirde hafta sonu hava parçalı bulutlu ve güneşli, sıcaklık 29-33°C arasında değişecek. 10-11 Ağustos ise daha güneşli ve 2-3°C daha sıcak olacak. Yeni yağmur tahmini yok, havada bunaltıcılık artacaktır. Ankara’da bugünden itibaren güneşli bir 7 gün yaşanabilir. Başkent gündüz 32 ila 35°C’lerde seyredecek. Gelecek günlerde saat 12.00-20.00 arası Ankara ve yakın çevresinde de hava rüzgarlı olacak.

İzmir ve kıyı Ege çok sıcak bir hafta sonu geçirecek. Rüzgarla birlikte hava serinlemiyor, esinti yüzümüze sıcak çarpıyor. İzmir'de cumartesi ve pazar sıcaklıklar yeniden 40°C'ye ulaşacak. Akdeniz'de hava ısınmaya hazırlanıyor, gündüz 32°C olan Antalya ve Mersin, yarından itibaren 38-40°C'lere yükseliyor. Bu kesimde rüzgarlar daha sakin esiyor. Doğu Karadeniz'de 9 ve 11 Ağustos (Cumartesi ve pazartesi) kıyı kesimlerde yağmur bekliyoruz, Orta ve Batı Karadeniz daha güneşli, sıcaklıklar 28 ila 32°C'lerde seyrediyor. Doğu Karadeniz'de gelecek hafta ise güneş daha çok görünecek. Güneydoğuda güneşin hükmü sürüyor, Diyarbakır ve çevresi gelecek 5 gün hep 40°C'nin üstünde seyredecek. Yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli. Ağustos ayında en yüksek sıcaklık rekorları kırmasak da, 35°C civarı ve kuvvetli rüzgarlar orman yangını riskini hızla had safhaya ulaştırıyor. Kuzey Ege'de gelecek 5 ila 7 gün rüzgar açısından durum kötü, hep kuvvetli ve ısrarcı esecek.