Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'a veda - Magazin haberleri

        Umman Özkul'a veda

        Merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, dün vefat etti. Son yolculuğuna uğurlanan Umman Özkul'un tek amacı bir hafta daha yaşayarak, 15 Ağustos'ta Münir Özkul'un 100'üncü yaş gününü kutlamaktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.08.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2018'de vefat eden Türk sinemasının efsane isimlerinden merhum Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, kanser nedeniyle dün vefat etti.

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Umman Özkul için Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı.

        Umman Özkul'un kardeşleri tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

        REKLAM

        Taziyeleri kabul eden Güner Özkul, üvey annesi hakkında şunları söyledi; "Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı, eşiydi. 1978'de tanışmışlardı. Babam 2018'de vefat edene kadar 40 yılı beraber geçirdiler. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen ve hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağını insandı. Babam 15 Ağustos'ta 100 yaşında olacak. Vefat etmeden önce bize hep babamın 100'üncü yaş gününü kutlamamızı söylerdi. Tek arzusu 100'üncü yaş gününü görebilmekti. Bunun için bir hafta daha yaşamak istiyordu ama kısmet olmadı."

        Umman Özkul, Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

        Umman Özkul'un en büyük arzularından bir diğeri de Münir Özkul'un kariyerini ve yaşamını anlatan bir belgesel hazırlamaktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Umman Özkul
        #Münir Özkul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        21 okulun ruhsatı iptal edildi
        21 okulun ruhsatı iptal edildi
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Pazarlarda posla alışveriş yaygınlaşacak
        Pazarlarda posla alışveriş yaygınlaşacak
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi