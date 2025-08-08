2018'de vefat eden Türk sinemasının efsane isimlerinden merhum Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, kanser nedeniyle dün vefat etti.

Taziyeleri kabul eden Güner Özkul, üvey annesi hakkında şunları söyledi; "Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı, eşiydi. 1978'de tanışmışlardı. Babam 2018'de vefat edene kadar 40 yılı beraber geçirdiler. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen ve hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağını insandı. Babam 15 Ağustos'ta 100 yaşında olacak. Vefat etmeden önce bize hep babamın 100'üncü yaş gününü kutlamamızı söylerdi. Tek arzusu 100'üncü yaş gününü görebilmekti. Bunun için bir hafta daha yaşamak istiyordu ama kısmet olmadı."

Umman Özkul, Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

Umman Özkul'un en büyük arzularından bir diğeri de Münir Özkul'un kariyerini ve yaşamını anlatan bir belgesel hazırlamaktı.