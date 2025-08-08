Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!

        Tokat'ta katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

        08.08.2025 - 09:35
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        Tokat’ın Zile ilçesi Karayün mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.

        2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

