Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
Tokat'ta katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Tokat’ın Zile ilçesi Karayün mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.
2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI
İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.