OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-5'in şirketin şimdiye kadarki en akıllı, hızlı ve kullanışlı yapay zeka modeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, GPT-5'in önceki modellere kıyasla zeka açısından büyük bir sıçrama sunduğu, yazılım, matematik, yazı, sağlık, görsel algı ve daha birçok alanda son teknoloji performansı sergilediği aktarıldı.

GPT-5'in tüm kullanıcılara sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Plus" abonelerinin daha fazla kullanım hakkına sahip olacağı, "Pro" abonelerinin ise çok daha kapsamlı ve doğru yanıtlar için gelişmiş akıl yürütme yeteneğine sahip "GPT-5 Pro" sürümüne erişebileceği kaydedildi.

Açıklamada, GPT-5'in şimdiye kadarki en güçlü kodlama modeli de olduğu, özellikle karmaşık ön yüz oluşturma ve büyük kod havuzlarında hata ayıklama konularında belirgin gelişmeler gösterdiği belirtildi.

OpenAI'ın açıklamasında, GPT-5'in tek bir komutla estetik duyarlılığa sahip, güzel ve duyarlı web siteleri, uygulamalar ve oyunlar oluşturabildiği, fikirleri sezgisel ve zevkli bir şekilde gerçeğe dönüştürebildiği ifade edildi.