Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak

Lübnan hükümeti, devlet dışı yapıların silahlarının toplanması kararı aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da katıldığı toplantıda, ülkede devlet dışı bütün grupların silahlarının toplanması kararı alındı. Açıklamaya göre, ilgili karar, ülkenin güneyinde güç sahibi olan Hizbullah'ı da kapsıyor.

Toplantıda ayrıca, İsrail'in '5 mevki' dâhil olmak üzere Lübnan topraklarından çekilmesi ve düşmanlığı sonlandırmasına ilişkin de karar alındı.

Kabinede alınan karara göre, Lübnan ordusunun, ülkenin tamamına hâkim olması ve kilit noktalara konuşlanması planlanıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerini terk eden Lübnanlı sivillerin evlerine geri dönmesi de alınan kararlar arasında yer aldı.

1989'da Lübnan Meclisinde onaylanan Taif Anlaşması'na uyarınca, Lübnan hükümetinin Lübnan'ın güneyi dâhil olmak üzere ülkenin tamamında tam egemen konuma gelmesi planlanıyor.

İsrail ile Lübnan arasındaki sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan 1701 sayılı kararın da uygulanması ve bu doğrultuda İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesi öngörülüyor.

الحكومة اللبنانية، في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار:



الحكومة اللبنانية، في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار:



1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701… pic.twitter.com/5rfcRyScLM — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 7, 2025 ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan hükümetini alınan kararlardan ötürü kutladı. Congratulations to Lebanese President Aoun @lbpresidency, Prime Minister @nawafsalam, and the Council of Ministers for making the historic, bold, and correct decision this week to begin fully implementing the November 2024 Cessation of Hostilities agreement, UN Security Council… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 7, 2025 AVN AÇIKLAMA YAPMIŞTI Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülke genelindeki tüm silahların yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik hedefin "tüm zorluk ve engellere rağmen" gerçekleştirileceğini söyledi. Al Arabiya televizyonunun sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Avn, Bakanlar Kurulunun gerçekleştireceği oturumda, silahların devletin tekelinde toplanması konusuna ilişkin kararların tamamlanacağını belirtti. Söz konusu hedef doğrultusunda kendisinin Cumhurbaşkanlığı yemin konuşmasında ve Bakanlar Kurulu programında yer alan maddelerin hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını belirten Avn, sürecin "tüm hızıyla" devam ettiğini ifade etti. "Tüm zorluk ve engellere rağmen silahlar yalnızca devletin elinde toplanacak" diyen Avn, silahların yalnızca devletin elinde toplanması yönündeki hedefe ilişkin temel yol haritasının, Lübnan ordusunun hazırlayacağı kapsamlı planla belirleneceğini vurguladı. Avn ayrıca, "ABD tarafından sunulan çözüm planının hayata geçirilmesinin, Suriye ve İsrail'in onayının yanı sıra, ABD ile Fransa'nın da garanti vermesini gerektirdiğini" belirtti.

Silahların yalnızca devletin elinde toplanması hedefinin, “Lübnan’ın haklarını ve egemenliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğini” vurgulayan Avn, bu sürecin ülkenin çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünü dile getirdi. Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti. Hizbullah da Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu. LÜBNAN'DAN İRAN'A TEPKİ Lübnan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Lübnan hükümetinin silahların teslim edilmesine yönelik kararına karşı çıkan Hizbullah’ı destekleyen açıklamalarını kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erakçi'nin Hizbullah'ın silahlarını elinde tutmasına verdiği destek kınanırken "Erakçi'nin sözleri Lübnan'ın iç işlerine ve egemenliğine ilişkin kararlarına yönelik kabul edilemez bir müdahale" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin son açıklamaları kapsamında dile getirdiği Lübnan’a ilişkin iç meseleler, İran İslam Cumhuriyeti’ni hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir." ifadelerine yer verildi. Lübnan Dışişleri Bakanlığının sert tepki gösterdiği açıklamada, Erakçi'nin ifadelerinin "Lübnan’ın egemenliğine, birliğine ve istikrarına zarar verdiği" belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün katıldığı bir televizyon programında, İran’ın müttefiki Hizbullah’ın kararlarına desteğini dile getirmişti. "Bu konudaki nihai karar Hizbullah’a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti. Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.