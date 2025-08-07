Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak | Dış Haberler

        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak

        Lübnan hükümeti, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da katıldığı toplantıda, ülkede devlet dışı bütün yapıların silahlarının toplanması kararı aldı. Açıklamaya göre, ilgili karar Hizbullah'ı da kapsıyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2025 - 20:43 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lübnan hükümeti, devlet dışı yapıların silahlarının toplanması kararı aldı.

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da katıldığı toplantıda, ülkede devlet dışı bütün grupların silahlarının toplanması kararı alındı. Açıklamaya göre, ilgili karar, ülkenin güneyinde güç sahibi olan Hizbullah'ı da kapsıyor.

        Toplantıda ayrıca, İsrail'in '5 mevki' dâhil olmak üzere Lübnan topraklarından çekilmesi ve düşmanlığı sonlandırmasına ilişkin de karar alındı.

        Kabinede alınan karara göre, Lübnan ordusunun, ülkenin tamamına hâkim olması ve kilit noktalara konuşlanması planlanıyor.

        İsrail saldırıları nedeniyle yerlerini terk eden Lübnanlı sivillerin evlerine geri dönmesi de alınan kararlar arasında yer aldı.

        1989'da Lübnan Meclisinde onaylanan Taif Anlaşması'na uyarınca, Lübnan hükümetinin Lübnan'ın güneyi dâhil olmak üzere ülkenin tamamında tam egemen konuma gelmesi planlanıyor.

        İsrail ile Lübnan arasındaki sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan 1701 sayılı kararın da uygulanması ve bu doğrultuda İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesi öngörülüyor.

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan hükümetini alınan kararlardan ötürü kutladı.

        REKLAM

        AVN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülke genelindeki tüm silahların yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik hedefin “tüm zorluk ve engellere rağmen” gerçekleştirileceğini söyledi.

        Al Arabiya televizyonunun sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Avn, Bakanlar Kurulunun gerçekleştireceği oturumda, silahların devletin tekelinde toplanması konusuna ilişkin kararların tamamlanacağını belirtti.

        Söz konusu hedef doğrultusunda kendisinin Cumhurbaşkanlığı yemin konuşmasında ve Bakanlar Kurulu programında yer alan maddelerin hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını belirten Avn, sürecin "tüm hızıyla" devam ettiğini ifade etti.

        "Tüm zorluk ve engellere rağmen silahlar yalnızca devletin elinde toplanacak" diyen Avn, silahların yalnızca devletin elinde toplanması yönündeki hedefe ilişkin temel yol haritasının, Lübnan ordusunun hazırlayacağı kapsamlı planla belirleneceğini vurguladı.

        REKLAM

        Avn ayrıca, "ABD tarafından sunulan çözüm planının hayata geçirilmesinin, Suriye ve İsrail’in onayının yanı sıra, ABD ile Fransa’nın da garanti vermesini gerektirdiğini" belirtti.

        Silahların yalnızca devletin elinde toplanması hedefinin, “Lübnan’ın haklarını ve egemenliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğini” vurgulayan Avn, bu sürecin ülkenin çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünü dile getirdi.

        Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

        Hizbullah da Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

        LÜBNAN'DAN İRAN'A TEPKİ

        Lübnan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Lübnan hükümetinin silahların teslim edilmesine yönelik kararına karşı çıkan Hizbullah’ı destekleyen açıklamalarını kınadı.

        Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erakçi'nin Hizbullah'ın silahlarını elinde tutmasına verdiği destek kınanırken "Erakçi'nin sözleri Lübnan'ın iç işlerine ve egemenliğine ilişkin kararlarına yönelik kabul edilemez bir müdahale" olarak değerlendirildi.

        Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin son açıklamaları kapsamında dile getirdiği Lübnan’a ilişkin iç meseleler, İran İslam Cumhuriyeti’ni hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir." ifadelerine yer verildi.

        Lübnan Dışişleri Bakanlığının sert tepki gösterdiği açıklamada, Erakçi'nin ifadelerinin "Lübnan’ın egemenliğine, birliğine ve istikrarına zarar verdiği" belirtildi.

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün katıldığı bir televizyon programında, İran’ın müttefiki Hizbullah’ın kararlarına desteğini dile getirmişti.

        "Bu konudaki nihai karar Hizbullah’a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti.

        Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

        *Fotoğraf: Lübnan Cumhurbaşkanlığı X hesabı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar