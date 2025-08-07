Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyaretine dair açıklamada bulundu.

Bakan Fidan, ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmişti.

Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam’ı ziyaret ettim.

Her ziyaretimde, Suriye’nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız.

Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik.

REKLAM

Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz.