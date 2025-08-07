Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.011,38 %1,01
        DOLAR 40,6530 %0,03
        EURO 47,5561 %0,28
        GRAM ALTIN 4.415,51 %0,29
        FAİZ 39,87 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 49,99 %1,05
        BITCOIN 115.395,00 %0,27
        GBP/TRY 54,3729 %0,11
        EUR/USD 1,1667 %0,06
        BRENT 67,34 %0,67
        ÇEYREK ALTIN 7.219,69 %0,29
        Haberler Ekonomi Emlak Emlak vergisinde sert artış - Emlak Haberleri

        Emlak vergisinde sert artış

        Emlak vergi değeri (rayiç bedel) üzerinden hesaplanan Emlak Vergisi'nde 4 yılda 1 yapılan değerlemeler duyuruldu. Yüzde 1000'lere varan artışların ardından vatandaşlar, mahkemelere başvurarak sert artışa itirazda bulunuyor. Rayiç bedellerin artışı, tapu satışlarında ödenecek harçları da yükseltecek

        Giriş: 07.08.2025 - 13:05 Güncelleme: 07.08.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak vergisinde sert artış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emlak vergisi ödemelerinde baz alınan Emlak vergi değeri (rayiç bedel) 4 yılda 1 güncelleniyor. Son olarak 2021'de yapılan değerleme 2022, 2023, 2024 ve 2025'te geçerli oldu. 2026'dan itibaren baz olarak alınacak değerlemeler yapıldı ve muhtarlıklar ile e-devlet üzerinden ilan edildi. Ayrıca her yıl sonunda Yeniden Değerleme Oranı'nın yarısı kadar artış otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ödemeler belediyeler tarafından tahsil ediliyor.

        YÜZDE 1000'LERE VARAN ARTIŞ

        Türkiye'nin her yerinde rayiç bedellerde yaşanan artışlar, yüzde 1000'lere kadar ulaştı. Ortaya çıkan sert artışların ardından vatandaşlar, mahkemelere başvurarak artışların iptalini talep ediyor.

        Büyükşehirlerde konutun rayiç bedelinin binde 2'si kadar, diğer şehirlerde binde 1 oranında emlak vergisi ortaya çıkıyor, 2 taksit halinde ödeniyor.

        İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDEKİ ARTIŞ

        BÖLGE 2025 2026 Artış (%)
        Şişli / Hüsrev Gerede Cad 52472 300000 472
        Kadıköy / Rıhtım Cad 63623 250000 293
        Kadıköy / Bahariye 53444 230000 330
        Sarıyer / Katar Cad 21631 175000 709
        Şişli / Teşvikiye Cad 46509 420000 803
        Küçükçekmece / Yeniyol Cad 3600 53000 1372
        Beyoğlu / İnönü Cad 208000 1253000 502
        REKLAM

        Değerlemeler, Takdir Komisyonu tarafından yapılıyor. Komisyonda belediyeden, vergi dairesinden, Tapu Müdürlüğü'nden, Ticaret Odası'ndan ve muhtarlıktan olmak üzere 7 kişi bulunuyor.

        Hesaplanan vergi borçları, muhtarlıklara asılıyor ve e-Devlet ile bazı belediyelerin web sitelerinden görülebiliyor.

        Vatandaşların ortaya çıkan vergi tutarlarına yıl sonuna kadar itiraz etme hakkı bulunuyor.

        SATIŞTA HARÇLAR DA YÜKSELECEK

        Rayiç bedellerde yaşanan artış tapu satışlarında ortaya çıkan harç ödemelerini de yükseltecek. Tapu satışlarında alıcı ve satıcıdan yüzde 2 (toplam yüzde 4) harç ödemesi alınıyor.

        ENFLASYON VE KONUT FİYAT ENDEKSİ NE KADAR YÜKSELDİ?

        2021'den bu yana enflasyondaki artış, temmuz ayı baz alındığında yüzde 473,5 olarak kayıtlara geçti. Konut Fiyat Endeksi ise 2021'in 2. çeyreğinden 2025'in 2. çeyreğine kadar yüzde 785 arttı.

        Konut Fiyat Endeksi artış grafiği

        BAKANLIK DA ÇALIŞMA YAPIYOR

        Mayıs ayında duyurulan bilgiye göre; Bakanlık, gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler ile ödenmesi gereken vergi ve harçları mercek altına aldı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışıyla mücadele çalışmaları kapsamında geliştirdiği Mekansal Veri Analiz (MEVA) Sistemi ile ilk aşamada bu yıl içinde el değiştiren 16 binden fazla taşınmazı taradı, tapu beyanı ile gerçek değeri arasında fark olanlar için 9 bin 150 kişiden açıklama talep etti.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de MEVA'nın kısa süre içinde ülke genelindeki tüm vergi dairelerinde kullanılmaya başlanacağını belirterek, şunları söylemişti:

        "Böylece her vergi dairesi sorumlu olduğu alan içindeki tüm gayrimenkulleri harita üzerinden birçok bilgiye anında ulaşarak takip edebilme imkanına kavuşacak. Bu sayede alım satım işlemlerinin gerçek değerler üzerinden yapılmasının yanı sıra kiraya verilerek gelir elde edilen ve beyanname verilmesi gereken gayrimenkuller de kolaylıkla tespit edilerek gerekli işlemler hızlıca yapılabilecek. Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapuda gerçek satış bedelinden daha düşük bedel üzerinden işlem yapanlar kendilerinden açıklama istenmesini beklemeden harçlarını pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezasız şekilde ödeyebilir. MEVA uygulamasıyla doğru ve gerçek değerler üzerinden işlem yapılması sağlanarak, kayıt dışılığın azaltılması ve gönüllü uyumun artırılması hedefleniyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!