Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick s ile karşı karşıya gelecek. İrlanda nın başkenti Dublin deki Tallaght Stadı nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45 te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi ne veda ederek sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor.İşte Beşiktaş ın muhtemel 11 i: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muçi, Mario, Rafa Silva, AbrahamHEDEF: SEZONUN İLK GALİBİYETİ Beşiktaş, St. Patrick s karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0 lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak. Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick s i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.GEDSON VE SEMİH AYRILDI Beşiktaş ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova ya transfer oldu. Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova ya katıldı.ST. PATRICK S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI İrlanda ekibi St. Patrick s, UEFA Konferans Ligi ne ilk turdan itibaren başladı. Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann ı 1-0 ve 2-0 lık sonuçlarla eleyen St. Patrick s, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti. Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı. St. Patrick s, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.