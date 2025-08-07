Galatasaray'da Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Carlos Cuesta'ya Spartak Moskova talip oldu. Rus kulübü, sarı-kırmızılılarla pazarlıkları sürdürüyor.
Galatasaray’da Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta için ayrılık ihtimali gündemde...
Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cuesta için Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile masada.
G.SARAY TEKLİFE TEMKİNLİ YAKLAŞTI
Spartak Moskova, 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Rus ekibinin önerdiği satın alma opsiyonu bedelinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray, bu teklife temkinli yaklaşıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Cuesta'nın olası ayrılığında sadece opsiyonlu değil, zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşma yapmak istiyor. Bu nedenle görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil.
CUESTA'DAN RUSYA'YA YEŞİL IŞIK
Galatasaray teknik heyetinin yeni sezon planlamasında Cuesta’yı düşünmediği ifade edilirken, oyuncunun da Spartak Moskova’ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Tarafların anlaşması halinde Cuesta, kısa süre içinde Rusya’nın yolunu tutabilir.