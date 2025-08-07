Almanya'da döner grevi sonrası kriz! Fiyatlar 10 euroyu aşabilir

Meat World SE'nin bünyesindeki Birtat, Almanya'nın en büyük döner üreticilerinden biri olup binlerce büfeye tedarik sağlıyor.

Şirketin açıklamasına göre ürünleri her ay 13 milyondan fazla tüketiciye ulaşırken, Murr'daki fabrikasında dana, tavuk ve sığır etinden ürettiği dondurulmuş ürünleri Almanya'ya dağıtıyor. Meat World, yıllık yaklaşık 200 milyon euro ciro elde ediyor.

"ÇALIŞANLARA 375 EURO ZAM, 3000 EURO GİRİŞ ÜCRETİ"

Ancak aylardır müzakere masasında çıkmaz yaşanırken; yaklaşık 115 çalışan daha yüksek ücretler ve şirket genelinde toplu iş sözleşmesi talep ediyor. Gıda, İçecek ve İkram Sendikası (NGG), başlangıçta çalışan başına aylık 375 euro zam, uzun vadede 3.000 euroluk bir başlangıç ücreti ve şeffaf bir maaş sistemi talep ediyor.

Müzakerelerin dört tur boyunca başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte şirket yönetimi talepleri reddetmeye devam ediyor. Çalışanlar bu duruma grevle karşılık verirken, Şubat ayından bu yana 10 uyarı grevi yapıldı ve son olarak iş gücü üst üste beş gün greve gitti. Sendika üyeleri, yapılan son oylamada da grevlerin uzatılması yönünde oybirliğiyle karar aldı.