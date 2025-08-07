Putin ve Trump görüşecek mi? Rusya'dan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Putin ve Trump'ın önümüzdeki günlerde görüşmesi için anlaşmaya varıldı, detaylar üzerinde çalışmaya başlandı" açıklamasında bulundu.

Uşakov, görüşmenin yerinde anlaşıldığını ancak bunun daha sonra açıklanacağını söyledi. Uşakov ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Moskova'da gerçekleştirdiği temaslarda, Putin, Trump ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi fikrini önerdiğini ancak Moskova'nın buna yorum yapmadığını dile getirdi.

TRUMP: PUTİN İLE YAKINDA GÖRÜŞME İHTİMALİM YÜKSEK

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini istediğini kaydeden Trump, Moskova'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini aktarmıştı. Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" diye cevap vermişti.