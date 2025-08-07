Habertürk
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazi ailelerine mektup gönderdi. Mektupta, "Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa yer verilmedi. Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek adım atılmayacaktır" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:21
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında şehit ve gazi ailelerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında şehit ve gazi ailelerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

        AK Parti teşkilatları, yaz boyunca şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel mektubunu ulaştıracak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.

        Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak Terörsüz Türkiye’yi inşa ediyoruz.

        Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize sâlimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

