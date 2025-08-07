Habertürk
        Haberler Gündem Politika Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak | Son dakika haberleri

        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak

        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın saat 14.00'te ikinci kez toplanacak. Komisyonda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Sunumlarda yurt içi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki son durum ve silah bırakma sürecine ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi bekleniyor. Üç isim, ayrıca milletvekillerinin sorularına da yanıt verecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.08.2025 - 11:24 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:24
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanacak. Salı günü ilk toplantısını yapan komisyonun ikinci toplantısı cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

        İYİ Parti'nin üye vermediği üç sandalye için Meclis Başkanı'nın yeniden üye tanzimi için isim istemesi bekleniyor.

        Sandalye dağılımına göre tanzimin yapılması halinde AK Parti, CHP ve DEM'e birer sandalye daha verilecek. Böylece AK Parti'nin üye sayısı 21'den 22'ye, CHP'nin üye sayısı 10'dan 11'e DEM'in üye sayısı ise 4'ten 5'e yükselmiş olacak.

        SUNUMLAR YAPILACAK

        Cuma günü yapılacak toplantıda milletvekillerine üç kritik isim sunum yapacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın.

        Yerlikaya'nın özellikle yurt içinde Güler'in ise hem yurt içi hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki son duruma ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ise, silah bırakmaya dair kapsamlı sunum yapması bekleniyor. Silah bırakma süreci Ankara Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda istihbarat kurumlarınca koordine ediliyor. Bu kapsamda son durum ve sürece yönelik dış tehditler ve risklere dair de Kalın'ın milletvekillerine bilgi vereceği kaydediliyor.

        BASINA KAPALI OLACAK

        Hem Kalın hem de Yerlikaya ve Güler milletvekillerinden gelen tüm sorulara da yanıt verecek. Sunumlar tamamen basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilecek. Komisyonun üçüncü toplantısının ise önümüzdeki hafta salı günü yapılması planlanıyor.

        #Son dakika haberler
