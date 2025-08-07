Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanacak. Salı günü ilk toplantısını yapan komisyonun ikinci toplantısı cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

İYİ Parti'nin üye vermediği üç sandalye için Meclis Başkanı'nın yeniden üye tanzimi için isim istemesi bekleniyor.

Sandalye dağılımına göre tanzimin yapılması halinde AK Parti, CHP ve DEM'e birer sandalye daha verilecek. Böylece AK Parti'nin üye sayısı 21'den 22'ye, CHP'nin üye sayısı 10'dan 11'e DEM'in üye sayısı ise 4'ten 5'e yükselmiş olacak.

SUNUMLAR YAPILACAK

Cuma günü yapılacak toplantıda milletvekillerine üç kritik isim sunum yapacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın.

Yerlikaya'nın özellikle yurt içinde Güler'in ise hem yurt içi hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki son duruma ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ise, silah bırakmaya dair kapsamlı sunum yapması bekleniyor. Silah bırakma süreci Ankara Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda istihbarat kurumlarınca koordine ediliyor. Bu kapsamda son durum ve sürece yönelik dış tehditler ve risklere dair de Kalın'ın milletvekillerine bilgi vereceği kaydediliyor.