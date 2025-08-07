Habertürk
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!

        Kadın cinayetleri kabusu bitmiyor. Bu kez de Balıkesir'de 32 yaşındaki Gonca Avcı, kocası Mehmet Avcı tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 10:44 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:44
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mehmet Avcı (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı (32) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda intihar etti.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olay, dün saat 16.00 sıralarında Bigadiç'in kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Avcı ile eşi Gonca Avcı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışmada Mehmet Avcı, yanındaki bıçakla eşinin boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gonca Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'nın yakalanması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Avcı, mahalleye yakın ormanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Avcı'nın intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        #Son dakika haberler
