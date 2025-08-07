MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
Hakkında mahkumiyet kararı ve arama kaydı bulunan FETÖ''nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken MİT operasyonuyla yakalandı.
Giriş: 07.08.2025 - 18:22 Güncelleme: 07.08.2025 - 18:29
MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman’ın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.
MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ’nün üst düzey mahrem imamı olan Hakan Kahraman Manisa’da kıskıvrak yakalandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ