        Haberler Sağlık Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!

        Edith Cowan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ister direnç ister yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman olsun, tek bir egzersiz seansının meme kanseri hastalarında kanser karşıtı etkileri tetikleyebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 15:28 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:47
        Edith Cowan Üniversitesi (ECU) tarafından yapılan çığır açan bir araştırma, egzersizin kanserle mücadeledeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece tek bir egzersiz seansının bile, vücudun kanserle savaşan proteinlerini artırarak, kanser hücrelerinin büyümesini yüzde 30'a kadar yavaşlatabildiği ortaya çıktı.

        Araştırmaya göre, kaslarımız egzersiz sırasında "miyokin" adı verilen özel proteinler salgılıyor. Bu miyokinler, kan dolaşımına karışarak tümörlerin büyümesini baskılayan bir etki yaratıyor.

        ECU'nun yayımladığı bu yeni araştırma, meme kanseri tedavisi gören hastalar üzerinde yapıldı ve elde edilen sonuçlar tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.

        MEME KANSERİ HÜCRELERİNİN BÜYÜMESİ YÜZDE 30'A KADAR YAVAŞLADI

        Araştırmacılar, katılımcılara direnç antrenmanı (ağırlık kaldırma) veya yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT) yaptırdı.

        Egzersiz öncesinde ve sonrasında alınan kan örnekleri incelendiğinde, tek bir seansın bile kanserle savaşan miyokin seviyelerini belirgin şekilde artırdığı görüldü.

        Bu kan örnekleri laboratuvar ortamında kanser hücreleri üzerine uygulandığında ise şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıldı. Kanserin en agresif tiplerinden biri olan üçlü negatif meme kanseri hücrelerinin büyümesi yüzde 30'a kadar yavaşladı.

        "EGZERSİZ TEDAVİNİN BİR PARÇASI OLMALI"

        Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Rob Newton, bu bulguların egzersizin sadece iyi hissetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda vücutta güçlü bir anti-kanser yanıtı oluşturduğunu kanıtladığını ifade etti.

        Profesör Newton, "Artık egzersizin kanser tedavisi gören hastalar için standart bakımın bir parçası olması gerektiği konusunda daha fazla kanıtımız var" dedi.

        Bu çalışma, egzersizin kanser hastaları için hem tedaviyi destekleyici hem de koruyucu bir yöntem olarak ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.

