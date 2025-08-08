Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek

Zorlu bir sezona giriş yapan futbol kulüplerini vergi ile ilgili de zor bir süreç bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi denetmenleri son günlerde kulüpleri denetlerken yurtdışından transfer edilen futbolcular için ödenen bonservis bedellerini gayrimaddi hak sayıp yüzde 20 stopaj (kurumlar vergisi kesintisi) ve yüzde 20'de KDV cezası kesmeye başladı.

Denetmenler, İstanbul Vergi Dairesi'nin 1 Temmuz 2014'te verdiği bir görüşe (özelge) dayanarak kulüplere iki ayrı vergi için ceza keserken kulüpler buna itiraz edip mahkemeye gitti. Mahkeme ise çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gereği Avrupa Birliği'nden transfer edilen futbolcular için ödenen bonservis üzerinden yüzde 20 tutarında stopaj kesilemeyeceği kararına vardı.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ'NİN ÖZELGESİ

SON 5 YILI ÖDEMEK ZORUNDA

Maliye'nin karşı taraf yani transferin yapıldığı kulüp tam mükellef olmadığı için kulüplerin vergi sorumlusu sıfatıyla yüzde 20 KDV'yi ödemek zorunda olduğu yaklaşımı ise doğru bulundu. Bunu 3065 sayılı KDV Kanunu emrediyor. Ancak buradan önemli bir noktayı vurgulayalım. Kulüpler bu ödemeyi yaptıktan sonra aynı dönemde ödeyeceği KDV'den indirebiliyor. Bu yıl eğer tüm kulüplere bu cezalar kesilirse özellikle büyük kulüpler, normalde ödeyeceği KDV miktarı da fazla olduğu için bu ödediği KDV'yi daha sonra mahsup edecek yani indirecek. Bu konuda sorun ise vergi yasaları gereği 5 yıl geriye doğru inceleme yapıldığında bulunacak bu KDV farklarını kulüplerin indiremeyecek ve ödemek zorunda kalacak olması. Bu, kulüpler aleyhine yaklaşık 100 milyon Euro KDV cezası demek.

KÜÇÜKLERE KARŞI HAKSIZ REKABET Konunun bir başka bacağı da 4 büyüklerin dışında kalan kulüplerin uğrayacağı zarar. Çünkü bundan sonra yapılacak uygulamalarda büyük takımlar ödedikleri KDV'yi indirim konusu yaparken küçük takımların bu tutarlar kadar indirilecek KDV'si olmadığı için tutarı direkt ödemek zorunda kalacaklar. BONSERVİS DEĞİL TAZMİNAT SAYILSIN Uzmanlar ise futbolcular için ödenen bedellerin bonservis değil erken ayrılmadan kaynaklı bir tazminat olduğunu belirtiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın 15/12/1995 tarihli “Bosmann Davası” kararına göre de mevcut sözleşmelerin erken feshi nedeniyle yapılan ödemeler bonservis bedeli değil, bir tazminat ödemesi sayılıyor. Türkiye'de de Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 2016/18622 E, K.2017/4113 sayılı kararı da aynı yönde. Ödemeler bonservis yani gayrimaddi hak sayılmayınca da ödemelerden vergi (Ne stopaj ne de KDV) alınmıyor. İŞTE YARGITAY'IN GÖRÜŞÜ OSİMHEN İÇİN 15 MİLYON EURO DA KDV Bu gelişmeler ışığında son günlerde gündemi altüst eden Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için 75 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 15 milyon Euro da KDV ödemesi gerekiyor. Ancak şunu da hemen belirtelim, kulüp bu 15 milyon Euro'yu sorumlu sıfatıyla ödeyeceği için sonraki KDV ödemelerinden mahsup edebilecek, yani indirebilecek. Denetmenlerin yeni yaklaşımı ve geçmiş 5 dönemde bonservisi ile transfer ettiği futbolcular gözönüne alındığında eğer Galatasaray vergi incelemesine girerse geçmiş dönem transferleri için yaklaşık 36 milyon Euro KDV'yi artık indirim şansı kalmadığı için ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe de içinde bulunduğumuz yıl hariç 42 milyon Euro KDV'yi indirim şansı kalmadığı için ödeyecek. Beşiktaş'ta bu rakam 20 milyon Euro civarında.