Tammy Abraham, Beşiktaş tarihine geçti!
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Siyah-beyazlı takımdaki ilk hat-trick'ini Konferans Ligi'nde St. Patrick's deplasmanında yaptı. İngiliz golcü attığı gollerle adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, siyah-beyazlıların İngiliz golcüsü Tammy Abraham attığı gollerle maça damgasını vurdu.
St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.