        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi St. Patrick's: 1 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        St. Patrick's: 1 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joao Mario; 14,23 ve 40. dakikalarda ise Tammy Abraham kaydetti. Mücadelenin rövanşı 14 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak

        Giriş: 07.08.2025 - 20:36 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:59
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Tallaght Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4-1 kazandı.

        Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joao Mario; 14,23 ve 40. dakikalarda ise Tammy Abraham kaydetti.

        Beşiktaş, İrlanda'da aldığı net galibiyetle rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Mücadelenin rövanşı 14 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

        ABRAHAM'DAN TARİHE GEÇEN PERFORMANS

        St Patrick's filelerine üç gol gönderen Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

        MUÇİ SAKATLANDI

        Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Ernest Muçi, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.

        Beşiktaş Muçi yerine 59. dakikada Keny Arroyo oyuna dahil oldu.

        BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E TEPKİ

        Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

        İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun”, arkasında ise “Yeter Artık” yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

        BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

        Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı’ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Başkent Dublin’in yanı sıra İrlanda’nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

        Beşiktaşlı taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza alanı önünde hareketlenen Rafa Silva’nın şık pasında topa buluşan Joao Mario’nun kaleyi karşıdan gören pozisyondaki vuruşunda top, kaleci Anang’nın sağından ağlarla buluştu.

        13. dakikada ceza alanının sol tarafında topla buluşan Joao Mario’nun pasında Rafa Silva bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        14. dakikada Svensson’un sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Anang sektirince, müsait pozisyondaki Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

        23. dakikada Joao Mario’nun şık pasıyla hareketlenen Abraham, savunma oyuncusu Redmond’ı geçerek karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Anang’nın üstünden aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.

        30. dakikada ceza yayında topla buluşan Orkun’un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        41. dakikada Lennon’ın müdahalesiyle Abraham yerde kalınca hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada Abraham, topa kaleci Anang’ın sağından filelere gönderdi: 0-4.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Ev sahibi ekip, ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan ve sol taraftan ceza alanına giren Power, topu kaleci Mert’in yanından ağlarla buluşturdu: 1-4.

        55. dakikada Sjöberg’in sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topu altı pas üzerindeki Melia tamamlamak istedi. Kaleci Mert son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        78. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva ile önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza alanında müsait pozisyonda topla buluşan Portekizli oyuncunun dokunuşunda kaleci Anang tehlikeyi uzaklaştırdı.

        81. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Arroyo’nun sol ayağıyla kaleye gönderdiği topu Anang yatarak kontrol etti.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

