        Haberler Dünya Donald Trump'tan önemli duyuru | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Putin açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Rusya'ya verdiği 10 günlük sürenin hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump "Bu ona bağlı olacak." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:35
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

        Rusya'ya verdiği 10 günlük sürenin hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump "Bu ona (Putin'e) bağlı olacak. Ne söyleyeceğini göreceğiz. Hayal kırıklığına uğradım." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade etti.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.

        ABD basını ise konuya dair önemli bir iddiayı gündeme getirmişti.

        ABC News ve New York Post'un haberlerine göre, ABD tarafı, görüşmenin gerçekleşmesi için Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesini şart olarak öne sürüyor.

        ABD Başkanı Trump ise Putin ile görüşmek için böylesi bir şartı olmadığını ifade etti.

        PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

        Putin, Kremlin Sarayı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırlarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde bir araya geleceğini belirten Putin, her iki tarafın da üst düzeydeki görüşmeye ilgi gösterdiğini söyledi.

        Putin, zirvenin hangi ülkede gerçekleşeceği yönündeki soru üzerine, "Bu tür görüşmeleri organize etmeye yardımcı olmaya hazır pek çok dostumuz var. Bu dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz ancak burası uygun, oldukça uygun yerlerden biri olacak." yanıtını verdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Putin, bunun mümkün olduğunu ancak gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirtti.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV

