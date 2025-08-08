Meteoroloji'den bu illere uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin doğusu, Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Güneyde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.