40 yıl önce renkler daha mı canlıydı? Eskiden her şey daha renkliydi diyorsanız haklı olabilirsiniz!

Çocukken çok canlı gelen renkler artık size solgun mu görünüyor? Araştırmalar, yaş ilerledikçe hem göz yapısında hem de beynin renkleri işleme biçiminde değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor. İşte detaylar!

GÖZLERDEKİ YAPISAL DEĞİŞİMLER RENKLERİ SOLDURUYOR

Yaş ilerledikçe göz merceği sarımsı bir ton alabiliyor. Katarakt, bu sürecin en bilinen nedeni. Sararan mercek, özellikle mavi ve yeşil tonlarının algılanmasını azaltabiliyor. Ameliyat sonrası hastalar, dünyanın ne kadar renkli olduğunu yeniden fark ediyor.

RENK ALGISINDA AZALMA SADECE GÖZLE İLGİLİ DEĞİL

Londra Üniversitesi’nden Dr. Janneke van Leeuwen’in çalışmaları, yaşlı bireylerin renkleri gençlere kıyasla daha soluk algıladığını gösteriyor. Göz bebeği hareketlerini izleyen bir deneyde, yaşlı bireylerin doygun renklere verdiği tepkinin daha düşük olduğu saptandı.

BEYİN RENGİ NASIL YORUMLUYORSA ÖYLE GÖRÜYORUZ

Görsel korteksin yaşla birlikte doygun renklere hassasiyetinin azalması, renklerin daha “sönük” görünmesine yol açıyor. Özellikle magenta-yeşil eksenindeki renklerde bu değişim daha belirgin.

YAŞLILAR CANLI RENKLERDEN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

İlginç bir bulgu da, yaşlı bireylerin canlı renkleri gençlerden daha fazla beğenmesi. Bu da çevredeki renklerin, yaşlı bireylerin duygusal durumunu olumlu etkileyebileceğine işaret ediyor.