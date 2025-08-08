Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selçuk Alagöz, son arzusunu gerçekleştiremedi

        Selçuk Alagöz, son arzusunu gerçekleştiremedi

        Salı günü hayatını kaybeden Selçuk Alagöz'ün son arzusunu gerçekleştiremediği ortaya çıktı. Alagöz, hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz hafta girişimde bulunsa da tamamlamaya ömrü yetmedi

        Giriş: 08.08.2025 - 00:01 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Selçuk Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği aralarında; 'Bolu Beyi', Kemerin Naftaları', 'Kaleden İndir Beni', 'Bahçelere Geldi Bahar' ve 'Malabadi Köprüsü'nün de olduğu birçok şarkıyla özdeşleşmişti.

        Rana Alagöz ile veya solo olmak üzere; 45'lik, albüm ve tekli olarak 33 çalışmaya imza atan Selçuk Alagöz, birçok ödüle lâyık görüldü. Müziğe; Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığıyla da katkıda bulanan Alagöz, aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu.

        Selçuk Alagöz - Rana Alagöz

        Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta, 81 yaşına girdikten saatler sonra yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Bodrum'da kılınan cenaze namazı sorasında defnedilmek üzere İstanbul'a nakledildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı Haberi Görüntüle

        Sakin bir hayat yaşama adına yıllar önce Bodrum'a yerleşen Selçuk Alagöz, son çalışmasını, 'Deniz Gözlerin' ile 2014'te yaptı. Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okumasına, sonrasında turizm işletme master'ını bitirmesine rağmen büyük ilgi duyduğu müziğe yönelen Alagöz'ün mesleğinden bu kadar uzun süre uzak kalması, doğasına aykırıydı aykırı olmasına ama sağlık sorunları, çalışmasına engel oldu.

        Selçuk Alagöz'ün bir hayali, son bir arzusu vardı; yeni bir şarkı yapmak. Her zamanki titizliğiyle o şarkıyı hazırladı da...

        "CANIM İSTANBUL"

        Her nefeste ayrı renk, tatlı rüyam

        Cennetten bir köşe şaşırır gören, duyan

        Besteler, şarkılar yetmez ki yazılan

        Mutluluğum İstanbul

        * Şarkıdan bir dörtlük

        İstanbul'a duyduğu büyük özlemi dile getiren; 'Canım İstanbul'...

        Selçuk Alagöz, şarkıyı hazırladıktan sonra geçtiğimiz hafta, Bodrum'dan İstanbul'a gelerek demo kaydını gerçekleştirdi. Rana Alagöz ile düet yaptığı 'Canım İstanbul'un stüdyo kaydını tamamlayarak yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Ne var ki ömrü, 11 yıldır hasretini çektiği müziğe dönmesine, son arzusunu gerçekleştirmesine fırsat tanımadı.

        Avrupa Müzik ve Odeon Müzik'in Genel Müdürü Cengiz Erdem, Selçuk Alagöz'ün son çalışması hakkında Habertürk'e yaptığı bir açıklamada bulundu.

        "İLHAM VERİCİ BİRİYDİ"

        "Türk müziğine damgasını vurmuş büyük bir sanatçıydı. Sadece eserleriyle değil, duruşuyla, çalışkanlığıyla ve üretkenliğiyle de gerçek bir duayendi. Son 10 yılda neredeyse tüm projelerinde birlikte çalıştık. Prodüksiyon süreçlerini Avrupa Müzik olarak üstlendik. En önemli albümlerinden bazıları da grup şirketimiz Odeon etiketiyle yayınlandı. Tüm süreçlerde kendisiyle doğrudan ben ilgilendim. Sadece bir hafta önce son şarkısı için stüdyodaydık.

        Büyük bir heyecanla kayıtlara son şeklini veriyor, şarkısının çıkışını sabırsızlıkla bekliyordu. 80 yaşında bir sanatçının hâlâ ilk günkü heyecanla müzik üretmesi gerçekten ilham vericiydi. Onu her zaman bir baba gibi gördüm ve derin bir saygıyla bağlıydım.

        Selçuk Alagöz, efsaneleşmiş birçok şarkısını kardeşi Rana Alagöz ile birlikte yaptı. Onların müzikteki uyumu ve birlikteliği Türk pop tarihinin en özel sayfalarından biridir. Tek isteği, son bir kez Rana ablamızla özel bir şarkı yapmak ve ailesine sevenlerine bir hatıra daha bırakmaktı. Sözlerini geçtiğimiz hafta tamamlamış bana da yollamıştı ve okumaya başlamıştı…

        Tüm Alagöz ailesine sabırlar diliyorum. Selçuk Alagöz’ün mekânı cennet, yolu ışık olsun. Onun sesi ve müziği daima yaşayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selçuk Alagöz
        #istanbul
        #Son arzusunu gerçekleştiremedi
        #BODRUM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar