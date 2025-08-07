Habertürk
        Selçuk Alagöz'e veda günü - Magazin haberleri

        Selçuk Alagöz'e veda günü

        81'inci yaşına girdiği gün vefat eden usta müzisyen Selçuk Alagöz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Alagöz için AKM'de veda töreni düzenleniyor

        Giriş: 07.08.2025 - 12:51 Güncelleme: 07.08.2025 - 13:07
        Veda günü
        Usta müzisyen Selçuk Alagöz, üç gün önce yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Burada tedaviye alınan Alagöz, müdahalelere rağmen hayata veda etti.

        Sanatçı için dün vefat ettiği Bodrum'da cenaze namazı kılındı.

        81'inci yaşına girdiği gün hayatını kaybeden Selçuk Alagöz için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenleniyor.

        Kardeşi Rana Alagöz; "Böyle bir ağabeyim olduğu için çok şanslıyım ona çok şey borçluyum. Onun kardeşi olduğum için gururluyum" dedi.

        Alagöz'ün cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

        SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

        5 Ağustos 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde eğitim gördü. Sonrasında Turizm İşletme yüksek lisansını bitirdi. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. 1970'te kardeşleri Rana Alagöz ve Ali Alagöz ile beraber Atina'da düzenlenen 3'üncü Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. Alagöz, 23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında yayınlandı) ve 6 toplama albüme eser verdi. Birlikte 4 adet 'Altın Plak' kazandığı kardeşi Rana Alagöz ile seslendirdiği; "Kemerin Naftaları", "Kaleden İndir Beni", "Bahçelere Geldi Bahar", "Edremit Van'a Bakar", "Malabadi Köprüsü ve "Deliyim Seviyorum" ile özdeşleşti. Selçuk Alagöz, 1979'dan itibaren kardeşleri; Rana Alagöz, Ali Alagöz ve sonradan gruba dâhil olan Nilüfer Alagöz ile beraber düzenlediği turistik şovlarda 80 dilde şarkı söyledi. Müzik kariyeri yanı sıra vakıf ve dernek çalışmalarında faaliyetler gösterdi. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulunda görev alan Selçuk Alagöz, POPSAV başkanlığı yanı sıra Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığını yürüttü. Alagöz, ayrıca, Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu. Selçuk Alagöz, 4 Ağustos 2010'da henüz küçük bir çocukken hayalini kurduğu 'İki Kez Yaşadım' adlı kitabını yayımladı.

        #Selçuk Alagöz
