        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!

        Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 14:03 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:08
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin 8 Milyon Euro karşılığında transfer edildiğini ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir.”

