        21 okulun ruhsatı iptal edildi

        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen denetimler neticesinde, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 okulun ruhsatı iptal edildi

        Giriş: 08.08.2025 - 11:25 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:50
        Millî Eğitim Bakanlığınca özel okullara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılıyor.

        BU OKULLAR HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Başta hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı. Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.

        Bu kapsamdaki bazı incelemeler ve soruşturmalar, ruhsat iptaliyle sonuçlandı. Daha önce usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti, son denetimler doğrultusunda 9 okulun daha çalışma izni iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu.

        TAKİPLER DEVAM EDECEK

        Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi hususların yanı sıra kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik yürütülen sıkı takipler devam edecek.

