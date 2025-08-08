St. Patrick's - Beşiktaş maçı YAZAR YORUMLARI
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti. Spor yazarları, siyah-beyazlıların galibiyetini kaleme aldı.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St Patrick's ile oynadığı ilk maçta 4-1'lik skor ile galip gelmesi sonrası Beşiktaş'ı yorumladı.
"OLE BEŞİKTAŞ'IN HOCASI DEĞİL"
TURGAY DEMİR: "Solskjaer skorun da verdiği rahatlıkla bolca değişiklik yapmasına rağmen Onur, Rafa ve Abraham çizgisini bozmadı. İskeletin ön tarafının bu olduğu kesinleşmiş oldu böylece. Mert ve önündeki Paulista da bana göre iskeletin arka tarafı... N'Didi geldiğine göre artık daha ısıran bir orta saha olacağını da söyleyebiliriz. Bu vesileyle şunu da söylemeliyim; Arroyo ve Demir Ege bu sezon yeteri kadar süre alacaklar gibi geliyor bana. Bu noktada önemli olan bu gençleri doğru zamanda oynatmak ve gelişimlerine katkı sağlamak. Yoksa kenarda tutup tutup sıkışınca sahaya atmak onları kazanmak değil kaybetmek olur. Hiç şüphe yok ki, OGS tutkunları şimdi "Solskjaer kalsın!" demeye başlayacaklar. Ligde ya da Avrupa'da alınacak ilk yenilgide ise tribünde isyanlar başlayacak. Ben bir kez daha haykırmak istiyorum; OGS, Beşiktaş'ın hocası değil. NET." [FOTOMAÇ]
"GÜCÜNÜ ÖLÇMEK!"
CEM DİZDAR: Beşiktaş kaç sezondur doğruya yaklaşmak yerine ondan uzaklaşmak için olmayan parasını harcama konusunda üst seviye efor harcıyor! Sonuç? Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için bu turu geçti gibilerse de bir maç daha yapmaları gerekiyor… Yani Avrupa’da yarışabileceği ‘’sıklet’’ sanırım belli! Haliyle diğer takımlara bakarak kendini tanımlamak yerine Beşiktaş’ın yapması gereken olanaklarını bilmek, yapabileceklerini ölçmek ve gücüne güvenmek olmalı. Kültürel güç ile sahada gücü birleştirmek ise her iki alanda çaba, gayret ve muhabbeti gerektirir. Yoksa bir yener, üç yenilirsin ve şairin dediği gibi "Beni değil kendini de unutursun Mihribanım." (FANATİK)
"MARIO FARKIYLA"
ALİ GÜLTİKEN: "St. Patrick's zayıf, sıradan, vasat bir takım da olsa gerçek bir rakip. Bu maç ve bu rakip Beşiktaş'a bir nefes alma aralığı yarattı. Rakip kim olursa olsun zayıf veya güçlü bir şeyi değiştirmez. Bu tür durumlarda yüzde yüz performansla sahada bir şeylerin değiştiğini göstermek önemli. Beşiktaş oyunun ilk yarısında bunun sinyallerini verdi. En azından bir reaksiyon ortaya koydu. Rakibin kim olduğuna değil kendi uygulamak istediği oyuna odaklandı. Burada da rakibiyle olan kalite farkı çok net skora yansıdı. Doğal olarak da gözler öncelikli olarak yeni transferlerde oluyor. Abraham da ilk yarıda attığı 3 golle en azından santrfor bölgesi için şimdilik bir sıkıntı olmadığını ortaya koydu. Orkun'un biraz daha takıma adapte olduğunu gördük. Rafa her zamanki Rafa Silva'ydı. Dünün özellikle ilk yarıda en çok fark yaratan oyuncusu Joao Mario oldu. Çok klas ve yetenekli bir oyuncu. Kale hedefli ve yüksek tempoya ulaştığı zaman skora da asiste de önemli katkılar yapabilecek bir kalitesi var. Dün oyunun ilk yarısında bu yeteneklerini bir kez daha gördük". [SABAH]
"YANILTICI OLUR"
SERKAN AKCAN: Beşiktaş’ın Konferans Ligi ön eleme turunda St.Patricks’e karşı farklı kazanması yanıltıcı olabilir. Rakibine karşı, ‘İlk yarıda 4 gol birden atan Beşiktaş, ikinci yarıyı 1-0 geride kapattı’ diyebilmesi gerekir Solskjaer’in. Zira hala net bir oyun gücünden, doğru bir savunmadan bahsetmek fazla iyimserlik olur. Abraham, ilk yarıda hat-trick yaparak Beşiktaş’ın tarihine geçmiş olabilir, lakin ikinci yarıdaki vurdumduymazlık ve sağ bek kademesi üzerinden yenen gol tüm takıma büyük bir ders olmalı. Maça Svensson ile başlayan Solskjaer, ikinci yarıya Norveçli sağ bekin yerine Tayfur Bingöl ile başlayarak St-Patricks’e yol gösterdi denebilir. Nitekim Tayfur’un arkasına atılan toptan çıkan gol Beşiktaş’ın en büyük zaaflarından birinin sahaya yansımasıydı. Beşiktaş şayet şampiyonluk yarışında sezonun sonuna kadar rekabette kalmak istiyorsa kadro planlamasını yeniden ele almalı ve işe beklerinden başlamalı. Ne Jurasek, ne Svensson ne de Tayfur Bingöl Beşiktaş’ı hedefe götürecek bekler. (FANATİK)
"TUR BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"
MUSTAFA ÇULCU: "Beşiktaş zayıf rakibi karşısında oyuna çok etkili ve istekli başladı. Oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'taydı. İlk yarıda sağ kanadı Ernest Muçi ile etkili kullanarak farka gitti. Orkun Kökçü, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Tammy Abraham, St Patricks karşısında oldukça etkiliydiler. Ancak bu skor Beşiktaş'ı aldatmamalı çünkü karşısında ilk yarı hücum istatistiklerinde gol beklentisi dahil hepsi sıfır olan çok etkisiz bir rakip vardı. Beşiktaş'ın savunmada yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. İkinci yarı Beşiktaş oyunu rölantiye aldı. Patricks daha etkili göründe ve ikinci yarının hemen başında gol buldu. Beşiktaş skor farkı yakalayınca maç bir anda uluslararası resmi hazırlık maçı havasına döndü. Daha önce süre almayan veya az süre alan oyuncuları sahaya sürerek teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bunu fırsata dönüştürdü. Tur Beşiktaş'a hayırlı olsun." [FOTOMAÇ]
"ORKUN'UN LİDERLİĞİ ÖNEMLİ"
FATİH DOĞAN: " 'Rakip zayıf, Beşiktaş seviyesinde değil' yorumlarına saygı duyarım ancak siyah-beyazlı takımın ne maçlar kaybettiğini hatırlayınca bu güzel galibiyetin itibarsızlaştırılmasına da karşı çıkarım. Avusturya'ya gidip bizzat son iki hazırlık maçını izlemiş bir gazeteci olarak bu eleme müsabakasının galibiyetle sonuçlanan iyi bir hazırlık maçı efekti oluşturduğunu düşünüyorum. Öncelikle yeni transferlerden Tammy Abraham'ın hat-trick yapması kadar oyun içindeki isteği, hırsı, pozisyon bilgisi ve elbette son vuruşlardaki soğukkanlı tavrı umut vericiydi. Orkun Kökçü'nün yükselen kondisyonu ile birlikte oyunun liderliğinden jestler sunması önemli. Svensson'un çizgiye kadar inip Tammy Abraham'a asist yapmasında onun eli var. 4-0'ı buluncaya kadar siyah-beyazlı takımın defans çizgisini geride değil, orta sahaya yakın kurması Solskjaer'in geçen seneden beri yansıyan oyun sistemiyle örtüşmese de St.Patrick's maçında ilk yarı bunu başarıyla denediler." [SABAH]