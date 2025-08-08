Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yok böyle yangın! Traktörcüler sitesi küle döndü! | Son dakika haberleri

        Yok böyle yangın! Traktörcüler sitesi küle döndü!

        Diyarbakır'da korkunç bir yangın meydana geldi. Gece saatlerinde Traktörcüler Sitesi'nde yaşanan olayda 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 10:05 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:13
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Traktörcüler Sitesi'nde, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede yayılarak dükkanlara ve park halindeki traktörlere sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İş yerlerinden birinin ise çatısı çöktü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

