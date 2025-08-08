Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim?

Bloomberg'in haberine göre, Fed'den Christopher Waller, Trump'ın danışmanları arasında, görev süresi Mayıs 2026'da dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi beklenen en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Trump'ın danışmanlarının, Waller'ın mevcut verilere değil tahminlere dayalı politika izleme konusundaki istekliliğinden ve Fed sistemi hakkındaki derin bilgisinden etkilendiklerini belirttiler. Kaynaklar, Trump ile Waller'ın henüz görüşme gerçekleştirmediğini aktardılar. Kaynaklar eski Fed yetkilisi Kevin Warsh ve şu anda Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü olan Kevin Hassett'in de bu Fed Başkanlığı için yarışta kalmaya devam ettiklerini vurguladılar.

TRUMP, FED YÖNETİM KURULU'NDA BOŞALAN KOLTUĞA MIRAN'I ATADI

ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki açıkalmasında "Ekonomik Danışmanları Konseyi'nin mevcut başkanı Dr. Stephen Miran'ı, Fed Yönetim Kurulu'nda yeni boşalan koltuğa 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere seçtiğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek için çalışmaların devam edeceğini belirten Trump, Miran’ın Harvard Üniversitesinden ekonomi doktorasına sahip olduğunu ve kendisinin ilk başkanlık döneminde başarılı bir performans sergilediğini aktardı.