İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler: "Bu karardan geri dönün"
İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planı dünyadan da tepkilerle karşılaşıyor. Rusya, Birleşik Krallık ve Avustralya İsrail'e kararını geri alması çağrısı yaparken, Birleşmiş Milletler de kararın derin endişe verici olduğunu belirtti.
İsrail, büyük bir insanlık dramı yaşattığı Gazze'yi tamamen işgal kararı aldı.
Filistin ve Hamas haricinde bir yönetim olması koşuluyla işgali gerçekleştirmeyeceğini belirten İsrail'in kararına dünyadan tepkiler geliyor.
Rusya: Bu çok kötü bir adım olur
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.
Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.
Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.
Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.
Avustralya: Bu yola girmeyin
Avustralya, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'nin askeri kontrolünü ele geçirme niyetinde olduğunu söylemesinin ardından İsrail'i "bu yola girmemeye" çağırdı.
Dışişleri Bakanı Penny Wong, "Avustralya, İsrail'i Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirecek olan bu yola girmemeye çağırıyor" dedi. Wong, kalıcı zorunlu yerinden edilmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, ateşkes, yardımların engelsiz akışı ve Hamas'ın Ekim 2023'te rehin aldığı kişileri iade etmesi yönündeki çağrılarını tekrarladı: "İki devletli çözüm, kalıcı bir barışı güvence altına almanın tek yoludur - uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bir Filistin devleti ve İsrail Devleti."
Avustralya, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İngiltere, Kanada ve Fransa gibi Batılı müttefiklere henüz katılmadı, ancak "uygun bir zamanda" karar vereceğini belirtirken, İsrail'in eylemlerine yönelik eleştirilerini de artırdı.
Birleşik Krallık: Bu yanlış bir karar
Birleşik Krallık da, İsrail'in Gazze'nin kontrolünü ele geçirme kararını yeniden gözden geçirmesini umuyor. Enerji Bakanı Yardımcısı Miatta Fahnbulleh, Times Radio'da yaptığı açıklamada, "Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve İsrail hükümetinin kararı yeniden gözden geçirmesini umuyoruz. Zaten tahammül edilemez ve korkunç bir durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor." ifadesini kullandı.
BM de, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletebileceği yönündeki haberlerin doğru olması halinde "derinden endişe verici" olduğunu söylemişti.
Filistin: Bu savaş suçu ilanı
Filistin Ulusal Girişimi Başkanı Mustafa Barguti, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları genişletme kararının "savaş suçu ilanı" olduğunu söyledi.
Barguti, bu kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin gerçek niyetinin "Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistin halkına karşı etnik temizlik" olduğunu gösterdiğini söyledi.
"Netanyahu, İsrailli esirleri umursamadığını, asla bir ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini ve Gazze'deki tüm Filistin halkına karşı etnik temizlik yapma niyetini gizlemek için 'Hamas'ın yok edilmesini kullandığını kanıtladı."
Barguti, güvenlik kabinesinin kararının "imha, soykırım ve etnik temizlik içeren bir savaş suçu ilanı" olduğunu ve Netanyahu'nun "Amerikan yönetiminin desteği olmadan tüm bu suçları işlemeye cesaret edemeyeceğini" söyledi.