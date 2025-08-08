ABD basınına göre Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırmış

NBC News'te yer alan haberde, Trump'ın 28 Temmuz'da İskoçya ziyareti sırasında Gazze'de gerçek açlık olduğu açıklaması üzerine Netanyahu'nun ABD Başkanı ile telefonda görüşmek istediği belirtildi.

Talebin ardından Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki durumu ele almak için 28 Temmuz'da telefonda görüştüğü ifade edildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun Trump'a "Gazze'de yaygın açlık olmadığını bunun Hamas tarafından uydurulduğunu" savunduğu kaydedildi.

Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu'nun sözünü keserek bağırmaya başladığı ve yardımcılarının kendisine Gazze'deki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği aktarıldı.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Trump'ın telefonda Gazze'de "açlık yok" dediği için Netanyahu'ya bağırdığına yönelik haber hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

İsrail, Gazze kentini işgal için sınıra askeri yığınak yapıyor

Öte yandan NBC'deki haberde, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı için sınıra askeri yığınak yaptığı da bildirildi.