Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD basınına göre Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırmış | Dış Haberler

        ABD basınına göre Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırmış

        ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde açlık olmadığını iddia etmesi üzerine bağırarak, yardımcılarının kendisine bölgedeki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 10:20 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NBC News'te yer alan haberde, Trump'ın 28 Temmuz'da İskoçya ziyareti sırasında Gazze'de gerçek açlık olduğu açıklaması üzerine Netanyahu'nun ABD Başkanı ile telefonda görüşmek istediği belirtildi.

        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı Haberi Görüntüle

        Talebin ardından Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki durumu ele almak için 28 Temmuz'da telefonda görüştüğü ifade edildi.

        Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun Trump'a "Gazze'de yaygın açlık olmadığını bunun Hamas tarafından uydurulduğunu" savunduğu kaydedildi.

        Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu'nun sözünü keserek bağırmaya başladığı ve yardımcılarının kendisine Gazze'deki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği aktarıldı.

        REKLAM

        Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Trump'ın telefonda Gazze'de "açlık yok" dediği için Netanyahu'ya bağırdığına yönelik haber hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

        İsrail, Gazze kentini işgal için sınıra askeri yığınak yapıyor

        Öte yandan NBC'deki haberde, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı için sınıra askeri yığınak yaptığı da bildirildi.

        Haberde, uydu fotoğraflarının İsrail ordusunun Gazze kentine karadan başlatılması beklenen işgal öncesi sınırda yığınak yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planın bu sabah Güvenlik Kabinesi'nde onaylandığını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim?
        Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim?
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!