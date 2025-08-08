Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, Feyenoord'u geçerse Nice-Benfica maçının galibiyle Şampiyonlar Ligi lig etabına kalmak için karşılaşacak. Temsilcimiz, Devler Ligi'ne katılamaması halinde yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geliri ne kadar olacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu sezon son vermek istiyor.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN GELİRİ NE KADAR OLACAK?
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon euro katılım payını kasasına koyacak. Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon euroya kadar çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'a elenmesi 11,5 milyon euroyu kasasına koyarak, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.