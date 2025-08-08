Habertürk
        Son dakika: Yargıtay'dan Narin Güran davasında 'cezaların onanması' tebliğnamesi | Son dakika haberleri

        Yargıtay'dan Narin Güran davasında 'cezaların onanması' tebliğnamesi

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

        Giriş: 08.08.2025 - 13:21 Güncelleme: 08.08.2025 - 13:26
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istendi.

        Başsavcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'te karara bağlanan ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince uygun bulunan 3 sanık hakkındaki "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Bahtiyar hakkındaki "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin tebliğname hazırladı.

        Tebliğnamede, sanık Bahtiyar hakkındaki suç vasfının tayininde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek, suç vasfının "çocuğu kasten öldürme" olduğuna ilişkin temyiz istemlerinin reddine karar verilmesi talep edildi.

        Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ilişkin ise haklarında tayin olunan cezanın kanuna uygun olduğu belirtildi.

        "Soruşturmanın etkin biçimde yürütülmediği", "Narin Güran'ın neden öldürüldüğünün belirlenemediği", "mahkumiyet hükmünün somut gerekçelere dayanmadığı" şeklindeki sanık avukatlarınca yapılan temyiz itirazlarının yerinde görülmediği vurgulanan tebliğnamede, temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin onanmasına karar verilmesi istendi.

        Tebliğname, nihai karar verilmek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Mahkeme 28 Aralık 2024'te dosyayı karara bağlayarak, 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa da 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Cinayete ilişkin 3'ü 18 yaşından küçük 15 sanık hakkındaki yargılama süreci ise devam ediyor.

