Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı

ABD'li ayakkabı şirketi Crocs'un hisseleri, gümrük vergileri, ABD'li tüketicilerin 'temkinli' olması ve moda dünyasındaki 'çirkin ayakkabı' trendinin azalmasına dair işaretler nedeniyle yaklaşık yüzde 30 düştü.

Şirketin hisseleri, gelirlerinin yıl sonunda düşebileceğini öngörmesinin ardından perşembe günü yüzde 29,2 düştü. Bu, hafif de olsa büyüme bekleyen analistleri hayal kırıklığına uğrattı.

2011'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ayrıca, Trump'ın tarifelerinin kârlılığa olumsuz etki edeceği konusunda uyarıda bulunulurken hissedeki düşüş, 2011'den bu yana şirketin gördüğü en büyük günlük düşüş oldu ve toplamda neredeyse son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

İcra Kurulu Başkanı Andrew Rees, Kuzey Amerika'daki bazı tüketicilerin aşırı temkinli olduğuna dair bolca kanıt olduğunu söylerken "Alışveriş yapmıyorlar, mağazalara bile gitmiyorlar ve trafiğin azaldığını görüyoruz" dedi. Rees, zaten seçici Amerikalıların mevcut ve gelecekteki fiyat artışlarından endişe duyduğunu da açıkladı. Rees, yılın ikinci yarısındaki ortamı 'endişe verici' olarak nitelendirirken, bunun şirketin perakende ortaklarından gelen siparişlere açıkça yansıdığını söyledi.