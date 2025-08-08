Teslime'nin ölümünde yeni detaylar! Anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış

Aydın'ın Efeler ilçesindeki orman yolunda başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20), 10 ay önce annesi Nafiye Hanedan ve babası Beytullah Hanedan hakkında, kendisine şiddet uygulayıp, zorla evde tuttukları gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre kızının öldürüldüğünü haberden öğrendiğini belirten Beytullah Hanedan, "15 gün önce arayıp, para istedi, gönderdim. Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı" dedi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, 6 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Hanedan'ın sevgilisi Efe F.'yi gözaltına aldı. Ayrıca 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ Polis ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı incelemede, Efe F.'nin, Teslime Hanedan'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Efe F.'nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği saptandı. Efe F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi. Genç kızın sevgilisi Efe F. 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Olay öncesi Hanedan ile Efe F., onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin bölgeye taksiyle geldikleri tespit edildi. Taksi şoförü de söz konusu grubu o bölgede indirdiğini polis ekiplerine bildirdi. Polis, Efe F.'nin yanı sıra şüpheli olarak yanlarındaki 4 arkadaşını da gözaltına aldı. 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Teslime Hanedan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki Kurtsuyu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Teslime Hanedan'ın 10 ay önce yanlarına gittiği Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi'nde yaşayan babası Beytullah Hanedan ve annesi Nafiye Hanedan hakkında, kendisine şiddet uygulayıp, zorla evde tuttukları gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olup, her ikisi için de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.