        Haberler Spor Transfer Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı! - Futbol Haberleri

        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!

        Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertli ekibe rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:27
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsüne İngiltere'den talip çıktı.

        2

        İNGİLİZLER TALİP

        Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

        3

        40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

        Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı aktarıldı.

        4

        Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

        5
