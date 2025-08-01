Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü! | Son dakika haberleri

        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!

        Denizli'de tam bir vahşet yaşandı. Olayda bir polis memuru, karısı ve 2 ila 7 yaşlarındaki iki çocuğunu tabancayla öldürdü. Korkunç olayda katil zanlısı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

        AA'da yer alan habere göre kentte dört katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

        Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Coşkun S'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı