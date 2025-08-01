Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

AA'da yer alan habere göre kentte dört katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Coşkun S'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.