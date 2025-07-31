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        Anasayfa Video Eğlence Çıplak Silah sinemada, Jennifer Lopez sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Çıplak Silah sinemada, Jennifer Lopez sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2025 - 15:52 Güncelleme: 01 Ağustos 2025 - 08:45

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2 (The Bad Guys 2) öne çıkıyor. Macera, animasyon ve komedi filmi, suçu bırakıp iyi bireyler olmaya çalışan suçlu hayvanlar çetesi üyelerinin, başka bir suçlu çetesi tarafından 'son bir iş' yapmaya zorlanmasını konu alıyor.

        1988 yapımı The Naked Gun (Çıplak Silah) serisinin devamı niteliğinde olan ve Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı Çıplak Silah, babasının izinden giden Yüzbaşı Frank Drebin Jr.'ın hikâyesini anlatıyor.

        Haftanın korku filmi Onu Geri Getir (Bring Him Back), yetim kalan kardeşleri evlat edinen bir annenin, sevgi dolu görüntüsünün ardında yatan ürpertici hikâyesini konu ediniyor.

        Better Man, İngiliz pop süperstarı Robbie Williams'ın yükselişi, dramatik düşüşü ve dikkat çekici yeniden doğuşunu ele alıyor.

        BTS Army: Forever We Are Young, dünyaca ünlü k-pop grubu BTS'in müziğini ve grubun hayran kitlesi olan BTS Army'yi beyazperdeye taşıyor.

        Usta oyuncu Oya Başar ve başarılı oyuncu Begüm Birgören Plastik Aşklar oyunuyla 3 Ağustos Pazar akşamı BtcTurk Vadi Açıkhava'da tiyatroseverleri bekliyor.

        Bu hafta dolu dolu bir konser programı bizleri bekliyor. İngiliz pop grubu Hurts, 2 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak.

        Pop müziğin simge ismi Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali sahnesinde olacak.

        Mustafa Sandal, An Epic Symphony projesiyle Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 6 Ağustos'ta Harbiye'de dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

        Arter'de 3 Ağustos'a kadar ziyarete açık olan İçinde Yaşadığımız Deri, Koray Ariş'in farklı dönemlere ve serilerine ait heykellerini, atölyesindeki üretim süreçlerini belgeleyen nesneler ve malzemelerle mekâna özgü bir kurgu içinde bir araya getiriyor.

        Salt'ın insan ile hayvanın tarih boyunca değişen ilişkisini keşfe çıkan yeni sergisi 'Hayvanların Yaşamı' 10 Ağustos'a kadar ücretsiz görülebiliyor.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

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