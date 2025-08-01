T&uuml;rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili de olan Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği nde d&uuml;zenlediği basın toplantısında, yıl başında &uuml;lke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lirayı ge&ccedil;memek &uuml;zere uygulanmaya başlandığını hatırlattı. &Uuml;lke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktaran Balcı, ge&ccedil;en s&uuml;rede ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım g&uuml;c&uuml;n&uuml; de g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak, y&uuml;zde 20 lik fiyat artışı ger&ccedil;ekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Hedefimiz, ocağa kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza etmek Balcı, odalarına hi&ccedil;bir ilde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın &uuml;zerinde olmaması konusunda genelge g&ouml;nderdiklerini belirterek, şunları kaydetti: 1 Ağustos tan itibaren bir&ccedil;ok vilayette kilogramı 75 lira olacak şekilde 200 gram ekmek 15 lira veya b&ouml;lgelere g&ouml;re vatandaşımızın t&uuml;ketim alışkanlığına g&ouml;re 270 gram ekmek 20 lira olacak şekilde ama kilogram bazda 75 lira ve 75 liranın altında belirlenen rakamlarla satışlar ger&ccedil;ekleştirmekte. Bug&uuml;n itibarıyla başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve diğer iller olmak &uuml;zere &ccedil;oğunlukla 200 gram ekmek 15 liraya satılmaktadır. Diğer iller de bu anlamda maliyet hesaplama yaparak ilgili kurumlara başvurularını yapmışlardır. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde de bu uygulama devam edecektir. Bug&uuml;ne kadar olduğu gibi bug&uuml;nden sonra da halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını belirlerken hassasiyet g&ouml;stereceklerini vurgulayan Balcı, D&uuml;n maalesef bazı basın yayın organlarında ekmeğe y&uuml;zde 25 zam oldu diye haberler &ccedil;ıktı. Fiyat artışı y&uuml;zde 25 değil, y&uuml;zde 20 olarak ger&ccedil;ekleşecektir. Daha &ouml;nce olduğu gibi bu fiyat artışını ne kadar s&uuml;rd&uuml;rebilirsek o s&uuml;re zarfında g&ouml;t&uuml;rmeye &ccedil;alışacağız. Hedefimiz ocak ayında yeni asgari &uuml;cret belirleninceye kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza ederek, y&uuml;zde 20 artışla bunu s&uuml;rd&uuml;rmeye &ccedil;alışmaktır. diye konuştu. Ekmek israfında d&uuml;ş&uuml;ş istenen seviyede değil Balcı, &ouml;nceliklerinin, sağlıklı, t&uuml;ketilebilir, kaliteli ekmek &uuml;retmek ve makul ekmek fiyatı belirlemek olduğunu belirterek, ş&ouml;yle devam etti: Bug&uuml;ne kadar 62,5 liraya satılan ekmeğin kilogramının &uuml;lke genelinde 75 liranın &uuml;zerinde olmayacak şekilde &ccedil;alışmamızı yaptık. Bunu da hedefimiz; yıl sonuna kadar ekmekte fiyat değişikliği olmayacak diye ifade edebiliriz. Ocak ayındaki asgari &uuml;cretin belirlenmesiyle ve diğer kalemlere gelen fiyat artışıyla bug&uuml;n nasıl makul seviyede fiyat belirleniyorsa o g&uuml;nk&uuml; &ccedil;alışmamızda da makul olan neyse yine onu ger&ccedil;ekleştirmeye &ccedil;alışacağız. Olağan&uuml;st&uuml; artış olmadıktan sonra yıl sonuna kadar ekmek fiyatında değişiklik olmayacağını, T&uuml;rkiye genelinde kilogramı 75 liranın &uuml;zerinde satılmayacağını, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bursa da 200 gram ekmeğin bug&uuml;nden itibaren 15 lira olarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiğini ifade edebiliriz. Karadeniz B&ouml;lgesi nde veya diğer vilayetlerde t&uuml;keticinin alışkanlığından dolayı 270 gram ekmeğin 20 lira olması durumunda dahi kilogram fiyatı 74 liraya gelmekte. Dolayısıyla kilogramı 75 liranın &uuml;zerinde T&uuml;rkiye nin hi&ccedil;bir yerinde ekmek fiyatı olmayacağını s&ouml;yleyebiliriz. Ekmek israfında d&uuml;ş&uuml;ş&uuml;n istenen seviyede olmadığına işaret eden Balcı, israfla m&uuml;cadele edeceklerini vurguladı. Balcı, buğday &uuml;retiminin ge&ccedil;en yıl 20 milyon tonu ge&ccedil;tiğini aktararak, Bu sene yine 20-19,5 milyon ton hasat bekleniyor. Ekmeklik undaki buğday t&uuml;ketimimize bakacak olursak yıl i&ccedil;erisinde 12 milyon ton buğday gerekiyor. Yani hasatta sorun yok. ifadelerini kullandı. * Haberin g&ouml;rseli Anadolu Ajansı ndan servis edilmiştir.