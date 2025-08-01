Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler 81 ilimizde 400 bin öğrencimizin katıldığı yaz okulunda dolu dolu zaman geçirdiler. Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacağı anılar biriktirdiler. Tüm hocalarımızı tebrik ediyorum.

Türkiye Gençlik Vakfımız, eğitim, kültür, sanat faaliyetleriyle 11 yıldır hizmet veriyor. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA milletimize yakışan bir tavır sergiliyor. Vakfımızın başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Ellerine geçen her fırsatı TÜGVA'ya saldırmakla değerlendirenleri rahatsız eden de bu çalışmalardır.

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"GENÇLERİMİZİ MARİJİNALLERİN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız. Her bir TÜGVA gönüllüsüne teşekkür ediyorum. Allah çıktığınız bu seferi inşallah zaferle müjdelesin.

Genç yürekler işte burada. Burada kükremiş sel gibi bendini çiğneyip, aşan TEKNOFEST gençliği var. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum. Türkiye'yi inşallah bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum. Hamdolsun sizler dünyaya gözlerinizi AK Parti iktidarlarında açtınız. Ülkesine ve milletine sevdalı kadroların yönetiminde büyüyorsunuz.

"SİZLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK PEKÇOK DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİK" Anne babalarınız gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. K atsayı zulmünü, kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üstündeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 Şubat'ın kirli ve kirli zihniyetini tarihin çöp sepetine yolladık. Eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere sizlerin önünü açacak pekçok düzenlemeyi hayata geçirdik. 81 ilimizi kütüphane, yurt, gençlik ve spor tesisleriyle, bilim merkezleriyle gençlerimiz için donattık. Önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Kazandıracağımız reform, yatırım ve hizmet var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamıza barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Her metre karesinde huzur, güven, refahın egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar hizmetinizde olmaya inşallah devam edeceğiz.