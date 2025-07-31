Donald Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dikkat çekerek "Rusya'nın yaptığı iğrenç" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dikkat çekerek "Rusya'nın yaptığı iğrenç" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya'ya anlaşma için 10 gün süre verdiğini ifade etmişti.
ABD Başkanı ayrıca, Kanada'nın Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarına ilişkin açıklamasından memnun olmadığını belirtti.
Trump diğer yandan, İran'a da değinerek "İran'ın adımları çok kötü." ifadesini kullandı.