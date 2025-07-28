Medvedev'den Trump'a yanıt: Savaşa yönelik adımdır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Trump'ın son söylemlerine yanıt verdi.

Medvedev, "Trump, Rusya'nın İsrail ya da İran olmadığını hatırlamalı." derken, Trump'ı Rusya'yla ültimatom oyunu oynadığını ve her yeni ültimatomun savaşa yönelik bir adım olduğunu bildirdi.

Medvedev "Ukrayna ile Rusya arasında olan bir savaş değil. Kendi ülkesiyle olan bir (savaş). Uykucu Joe'nun (Biden) yolundan gitmeyin!" şeklinde konuştu.

Trump, Rusya'ya anlaşma için 10 gün süre tanıdığını ifade etmişti.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025

LAVROV'DAN AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu.

TASS'ın haberine göre; Lavrov, katıldığı bir konferansta konuşurken "Esas görevimiz düşmanı mağlup etmektir. Tarihte ilk defa, Rusya Batı'nın tümüne karşı yalnız savaşıyor. I. ve II. Dünya Savaşları'nda müttefiklerimiz vardı ancak bugün savaş sahasında müttefikimiz yok. Bu sebeple kendimize güvenmeliyiz. Zayıflığa yer yok." ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca Avrupa'nın Rusya'ya yönelik politikalarına da değinerek "Her geçen gün görüyoruz ki Avrupalılar, Rusya'yı mağlup etmek istiyor." dedi.