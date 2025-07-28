Medvedev'den Trump'a yanıt: Savaşa yönelik adımdır
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına verdiği yanıtta "Her yeni ültimatom savaşa yönelik bir adımdır." şeklinde konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ülkesinin Batı'ya karşı yalnız savaştığını ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Trump'ın son söylemlerine yanıt verdi.
Medvedev, "Trump, Rusya'nın İsrail ya da İran olmadığını hatırlamalı." derken, Trump'ı Rusya'yla ültimatom oyunu oynadığını ve her yeni ültimatomun savaşa yönelik bir adım olduğunu bildirdi.
Medvedev "Ukrayna ile Rusya arasında olan bir savaş değil. Kendi ülkesiyle olan bir (savaş). Uykucu Joe'nun (Biden) yolundan gitmeyin!" şeklinde konuştu.
Trump, Rusya'ya anlaşma için 10 gün süre tanıdığını ifade etmişti.
LAVROV'DAN AÇIKLAMALAR
Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu.
TASS'ın haberine göre; Lavrov, katıldığı bir konferansta konuşurken "Esas görevimiz düşmanı mağlup etmektir. Tarihte ilk defa, Rusya Batı'nın tümüne karşı yalnız savaşıyor. I. ve II. Dünya Savaşları'nda müttefiklerimiz vardı ancak bugün savaş sahasında müttefikimiz yok. Bu sebeple kendimize güvenmeliyiz. Zayıflığa yer yok." ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca Avrupa'nın Rusya'ya yönelik politikalarına da değinerek "Her geçen gün görüyoruz ki Avrupalılar, Rusya'yı mağlup etmek istiyor." dedi.
Lavrov, Ukrayna'da savaşı bitirmek için koşullarını da yineledi. NATO'nun genişlememesi gerektiğini belirten Lavrov, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmemesini şart koştuklarını dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Batı'nın Asya Pasifik'te de planlar yaptığını belirtirken, çok kutuplu dünyanın kurulduğunu ve bu objektif sürecin yaptırımlarla ya da savaşlarla geri döndürülemeyeceğini bildirdi.
ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasına da değinen Lavrov, bu anlaşmanın Avrupa'daki sanayiyi kötü etkileyeceğini ve yatırımların ABD'ye akacağını ifade etti.
*Fotoğraf: Dmitry Astakhov (AP aracılığıyla)